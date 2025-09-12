Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
¿Por qué Brasil no tiene miedo a las amenazas de EEUU?
¿Por qué Brasil no tiene miedo a las amenazas de EEUU?
La ira estadounidense por el fallo que condena a 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro no intimida a Brasil, según la Cancillería del gigante... 12.09.2025
puentes informativos
¿Por qué Brasil no tiene miedo a las amenazas de EEUU?
¿Por qué Brasil no tiene miedo a las amenazas de EEUU?
¿Por qué Brasil no tiene miedo a las amenazas de EEUU?

19:00 GMT 12.09.2025
La ira estadounidense por el fallo que condena a 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro no intimida a Brasil, según la Cancillería del gigante latinoamericano y su mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva. Entre otras razones, porque el país se está independizando económicamente de EEUU a un ritmo vertiginoso tejiendo alianzas alternativas.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos son los paralelismos entre la precaria situación de los jóvenes de Nepal —que acaban de protagonizar un estallido social en la nación asiática— y los de España, quienes comparten el sentimiento de frustración ante la falta de oportunidades que permitan aspirar a tener un futuro económico mejor.
El pódcast también denuncia la implicación de EEUU en el negocio de la droga, pudiéndose tratar de más de 500.000 millones de dólares anuales que brinda el narcotráfico a los bancos situados en la potencia norteamericana.
Por último, el programa aborda la ineptitud que vienen exhibiendo dirigentes europeos, tal y como queda reflejado en el caso de naciones como Francia. Su Gobierno cayó por segunda vez en un año y por cuarta vez en dos años, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, parece estar dispuesto a sacrificar a su país en vez de reconocer el grave error de haber optado por la confrontación con Moscú.
