https://noticiaslatam.lat/20250911/marco-rubio-refuta-el-contundente-informe-de-la-onu-sobre-venezuela-con-que-argumentos-1166305048.html
Marco Rubio refuta el contundente informe de la ONU sobre Venezuela: ¿con qué argumentos?
Marco Rubio refuta el contundente informe de la ONU sobre Venezuela: ¿con qué argumentos?
Sputnik Mundo
En esta edición, analizamos las declaraciones del secretario de estado de EEUU, Marco Rubio, quien en su visita a Ecuador refutó un argumentado informe de la... 11.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-11T15:00+0000
2025-09-11T15:00+0000
2025-09-11T15:00+0000
por todo lo alto
política
marco rubio
venezuela
ecuador
eeuu
onu
chile
josé antonio kast
jeannette jara
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0b/1166382076_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a3d23bcae0a2d5352415d4824ffd121f.png
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para juntos poder develar la verdad detrás del hallazgo ocurrido en Chile de uno de los bots vinculados a la candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast, cuenta que se encargaba de amplificar los mensajes del candidato a la vez de apuntar contra sus adversarias Evelyn Matthei y Jeannette Jara, difundiendo mensajes de odio y mentiras.
venezuela
ecuador
eeuu
chile
caribe
mar caribe
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0b/1166382076_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e4a7fcc7a8a8285723ef95d21d383de6.png
Marco Rubio refuta el contundente informe de la ONU sobre Venezuela: ¿con qué argumentos?
Sputnik Mundo
Marco Rubio refuta el contundente informe de la ONU sobre Venezuela: ¿con qué argumentos?
2025-09-11T15:00+0000
true
PT33M49S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
política, marco rubio, venezuela, ecuador, eeuu, onu, chile, josé antonio kast, jeannette jara, caribe, mar caribe, elecciones, видео
política, marco rubio, venezuela, ecuador, eeuu, onu, chile, josé antonio kast, jeannette jara, caribe, mar caribe, elecciones, видео
Marco Rubio refuta el contundente informe de la ONU sobre Venezuela: ¿con qué argumentos?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
En esta edición, analizamos las declaraciones del secretario de estado de EEUU, Marco Rubio, quien en su visita a Ecuador refutó un argumentado informe de la ONU respecto a la irrelevancia de Venezuela en el tráfico de estupefacientes, al tiempo que asoció al expresidente Correa con el aumento de la violencia en Ecuador.
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Alberto García y Darío Orellana para juntos poder develar la verdad detrás del hallazgo ocurrido en Chile de uno de los bots vinculados a la candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast, cuenta que se encargaba de amplificar los mensajes del candidato a la vez de apuntar contra sus adversarias Evelyn Matthei y Jeannette Jara, difundiendo mensajes de odio y mentiras.