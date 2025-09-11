Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250911/maduro-ordena-el-despliegue-del-plan-independencia-200-para-la-defensa-integral-de-venezuela--video-1166377746.html
Maduro ordena el despliegue del Plan Independencia 200 para la defensa integral de Venezuela | Video
Maduro ordena el despliegue del Plan Independencia 200 para la defensa integral de Venezuela | Video
Sputnik Mundo
11.09.2025
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0b/1166377502_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_c43c448586d17bce8231422ed31657f0.jpg
Al respecto, detalló que la operación se llevará a cabo en todo el territorio, incluyendo la frontera con Colombia, con un total de 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo todas las tropas y oficiales, para la consolidación del sistema defensivo nacional.Asimismo, destacó que la FANB está cohesionada con todo el sistema defensivo desplegado, cubriendo todas las avenidas principales, los sistemas de comunicación, con el objetivo de garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la tranquilidad.Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los cárteles de droga latinoamericanos, lanzó el despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela. Por su parte, Venezuela afirmó que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística" y solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe.A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de Estados Unidos de ingresar a su territorio.
seguridad, nicolás maduro, venezuela, eeuu, caribe, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela, 🌎 américa
seguridad, nicolás maduro, venezuela, eeuu, caribe, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela, 🌎 américa

Maduro ordena el despliegue del Plan Independencia 200 para la defensa integral de Venezuela | Video

12:43 GMT 11.09.2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 1 de septiembre de 2025.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 1 de septiembre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Plan Independencia 200 para garantizar la defensa del territorio venezolano de cara a los movimientos militares de EEUU en la región del Caribe. La operación se llevará a cabo en todo el territorio, incluyendo la frontera con Colombia, enfatizó.

"Cuerpos combatientes de la Milicia, Milicia Nacional Bolivariana desplegados en la toma de sus objetivos de manera inmediata... a lo largo y ancho de los 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana", declaró Nicolás Maduro durante el despliegue del Plan Independencia 200.

Al respecto, detalló que la operación se llevará a cabo en todo el territorio, incluyendo la frontera con Colombia, con un total de 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo todas las tropas y oficiales, para la consolidación del sistema defensivo nacional.
Asimismo, destacó que la FANB está cohesionada con todo el sistema defensivo desplegado, cubriendo todas las avenidas principales, los sistemas de comunicación, con el objetivo de garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la tranquilidad.
"Venezuela quiere paz, con el derecho a desarrollar su propio modelo, no queremos la paz de las colonias, de la esclavitud (...) La paz que hemos ganado a pulso la vamos a defender y consolidar en perfecta unión nacional", acotó.
Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los cárteles de droga latinoamericanos, lanzó el despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.
Por su parte, Venezuela afirmó que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística" y solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe.
A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de Estados Unidos de ingresar a su territorio.
