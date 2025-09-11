https://noticiaslatam.lat/20250911/maduro-ordena-el-despliegue-del-plan-independencia-200-para-la-defensa-integral-de-venezuela--video-1166377746.html

Al respecto, detalló que la operación se llevará a cabo en todo el territorio, incluyendo la frontera con Colombia, con un total de 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo todas las tropas y oficiales, para la consolidación del sistema defensivo nacional.Asimismo, destacó que la FANB está cohesionada con todo el sistema defensivo desplegado, cubriendo todas las avenidas principales, los sistemas de comunicación, con el objetivo de garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la tranquilidad.Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los cárteles de droga latinoamericanos, lanzó el despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela. Por su parte, Venezuela afirmó que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística" y solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe.A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de Estados Unidos de ingresar a su territorio.

