De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
El grupo de los BRICS se reunió en una sesión extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impulsar una respuesta común ante los... 10.09.2025, Sputnik Mundo
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los resultados del Foro Económico Oriental en Rusia, cómo ve Moscú las amenazas de Francia de enviar tropas a Ucrania y de qué manera los BRICS se disponen a minimizar la influencia de EEUU en sus economías.
Noticias
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU

El grupo de los BRICS se reunió en una sesión extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impulsar una respuesta común ante los constantes ataques económicos provenientes desde EEUU. Frente a esta situación, queda de relieve que Washington se pegó un tiro en el pie al intentar extorsionar al resto del mundo.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los resultados del Foro Económico Oriental en Rusia, cómo ve Moscú las amenazas de Francia de enviar tropas a Ucrania y de qué manera los BRICS se disponen a minimizar la influencia de EEUU en sus economías.
