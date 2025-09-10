https://noticiaslatam.lat/20250910/los-brics-se-disponen-a-hacer-frente-a-las-amenazas-economicas-de-eeuu-1166342612.html
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Sputnik Mundo
El grupo de los BRICS se reunió en una sesión extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impulsar una respuesta común ante los... 10.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-10T15:00+0000
2025-09-10T15:00+0000
2025-09-10T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166344515_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_718af194e94d5a17fefa712326464410.jpg
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los resultados del Foro Económico Oriental en Rusia, cómo ve Moscú las amenazas de Francia de enviar tropas a Ucrania y de qué manera los BRICS se disponen a minimizar la influencia de EEUU en sus economías.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166344515_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_464dd12634e8831d34107a7db8bbd74e.jpg
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
Sputnik Mundo
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
2025-09-10T15:00+0000
true
PT40M46S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Los BRICS se disponen a hacer frente a las amenazas económicas de EEUU
El grupo de los BRICS se reunió en una sesión extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impulsar una respuesta común ante los constantes ataques económicos provenientes desde EEUU. Frente a esta situación, queda de relieve que Washington se pegó un tiro en el pie al intentar extorsionar al resto del mundo.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los resultados del Foro Económico Oriental en Rusia, cómo ve Moscú las amenazas de Francia de enviar tropas a Ucrania y de qué manera los BRICS se disponen a minimizar la influencia de EEUU en sus economías.