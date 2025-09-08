https://noticiaslatam.lat/20250908/tras-la-dimision-de-ishiba-quien-podria-ser-el-nuevo-primer-ministro-de-japon-1166257260.html

Tras la dimisión de Ishiba, ¿quién podría ser el nuevo primer ministro de Japón?

Tras la dimisión de Ishiba, ¿quién podría ser el nuevo primer ministro de Japón?

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, decidió dimitir de su cargo luego de protagonizar varias derrotas electorales para su partido, el Partido Liberal...

Con menos de un año en el poder, el mandato de Ishiba quedó marcado por las derrotas del LPD en ambas cámaras del parlamento, siendo la más reciente la pérdida del control de la Cámara Alta, tras las elecciones de julio.Medios como CNN adjudican estas derrotas electorales a un malestar popular por el incremento del costo de vida, un tema que ya había puesto en la mesa la posible dimisión de Ishiba.La incertidumbre sobre la continuación del liderazgo nipón provocó que la semana pasada se registrara una venta masiva de yenes japoneses y de bonos del tesoro.¿Quién puede suceder a Ishiba?Tras la confirmación de la dimisión del primer ministro japonés, medios como Reuters consideran que las siguientes figuras podrían ser los sucesores de Ishiba:Una integrante veterana del LDP con experiencia en los ministerios de seguridad económica y asuntos internos. De hecho, fue contrincante de Ishiba en la última contienda del partido.Takaichi es conocida por sus posiciones conservadoras y es una crítica del alza a las tasas de interés del Banco central.De ser elegida, a sus 64 años se convertiría en la primera mujer en ser primera ministra de Japón.De 44 años, sería el primer ministro más joven de la era moderna de Japón. Al igual que Takaichi, compitió en la interna del LPD el año pasado.Proveniente de una familia dedicada a la política, se presentó como una oportunidad para realizar diversas reformas en beneficio de su partido.En el Gobierno de Ishiba fungió como ministro de Agricultura y, previo a ello, en 2019, trabajó como ministro de Medio Ambiente. Durante su gestión fue motivo de burlas por su propuesta de deshacerse de los reactores nucleares.De 64 años, este político ha ocupado uno de los puestos más importantes de la política japonesa, jefe del Gabinete, tanto con el gobierno de ex primer ministro Fumio Kishida como con el de Ishiba.Ha buscado la presidencia del LPD en 2012 y 2024, pero sin éxito. También ha trabajado para los ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Agricultura.Es ampliamente conocida su postura en favor de mantener la independencia del Banco de Japón.El ex primer ministro Noda, de 68 años, es el principal líder del partido opositor, el Partido Democrático Constitucional de Japón, considerado de centroizquierda.Una de las acciones más destacadas de su mandato, entre 2011 y 2012, fue impulsar, junto con el LPD, un impuesto al consumo del 10% como medida para frenar la deuda pública. Aunque defendió esta medida durante varios años, tras las elecciones de julio, abogó por una reducción temporal a este gravamen.Miembro del Partido Democrático para el Pueblo, ha ganado notoriedad tras las últimas elecciones parlamentarias de julio, con una posición en favor de reducir el impuesto al consumo de manera gradual.Trabajó para el Ministerio de Finanzas y en 2018 fundó el partido que ahora representa con una posición en favor de aumentar el salario neto de la población con exenciones fiscales.Asimismo, está a favor de aumentar las capacidades de defensa de Japón, de aumentar la construcción de plantas nucleares y de reforzar las regulaciones para adquirir tierras.

