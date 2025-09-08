https://noticiaslatam.lat/20250908/comienza-la-cumbre-virtual-de-los-brics-convocada-por-brasil-1166263639.html

Grupo BRICS acuerda avanzar hacia 'un orden internacional más justo'

Grupo BRICS acuerda avanzar hacia 'un orden internacional más justo'

Sputnik Mundo

Los presidentes de las naciones del BRICS sostuvieron una reunión virtual este lunes para discutir la guerra comercial iniciada por el Gobierno de EEUU y... 08.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-08T13:12+0000

2025-09-08T13:12+0000

2025-09-08T15:24+0000

internacional

brics

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/06/1164179663_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_d69325e1c7eff9093253e472bf6a7b26.jpg

Brasil y China unen posturas frente a la crisis en Ucrania y GazaAdemás, agregó que cuanto más estrecha sea la cooperación de los países BRICS, "más seguros estaremos de nuestra respuesta a los retos externos". Aseguró que el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con su desarrollo sostenible. Asimismo, Xi Jinping expresó su apoyo a la posición de Brasil respecto a la crisis ucraniana. Al inaugurar la reunión, el presidente de Brasil afirmó que la resolución del conflicto en Ucrania solo será posible si se consideran todas las demandas y preocupaciones de seguridad de las partes involucradas.Sudáfrica respalda la reforma de la OMC y llama a los BRICS a apoyarlaEn el marco del encuentro, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se manifestó sobre el cambio de un orden unipolar a uno multipolar, resaltando "los movimientos tectónicos" en el comercio mundial que abren retos y oportunidades para reestructurar la economía global.Afirmó también que Sudáfrica apoya las iniciativas de los BRICS para fortalecer la resiliencia económica. Lula: Sanciones amenazan la cooperación de los BRICSA su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, enfatizó que las sanciones secundarias impiden que los países fortalezcan sus vínculos comerciales. Previamente, los medios revelaron que el evento se desarrollará en formato cerrado y sin declaración conjunta.Los líderes que han confirmado su participación:

https://noticiaslatam.lat/20250723/un-espacio-para-que-lula-consolide-su-discurso-brasil-cimenta-liderazgo-regional-ante-tension-con-1164710977.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, brasil