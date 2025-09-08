https://noticiaslatam.lat/20250908/comienza-la-cumbre-virtual-de-los-brics-convocada-por-brasil-1166263639.html
Además, agregó que cuanto más estrecha sea la cooperación de los países BRICS, "más seguros estaremos de nuestra respuesta a los retos externos". Aseguró que el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con su desarrollo sostenible. Asimismo, Xi Jinping expresó su apoyo a la posición de Brasil respecto a la crisis ucraniana. Al inaugurar la reunión, el presidente de Brasil afirmó que la resolución del conflicto en Ucrania solo será posible si se consideran todas las demandas y preocupaciones de seguridad de las partes involucradas.Sudáfrica respalda la reforma de la OMC y llama a los BRICS a apoyarlaEn el marco del encuentro, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se manifestó sobre el cambio de un orden unipolar a uno multipolar, resaltando "los movimientos tectónicos" en el comercio mundial que abren retos y oportunidades para reestructurar la economía global.Afirmó también que Sudáfrica apoya las iniciativas de los BRICS para fortalecer la resiliencia económica. Lula: Sanciones amenazan la cooperación de los BRICSA su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, enfatizó que las sanciones secundarias impiden que los países fortalezcan sus vínculos comerciales. Previamente, los medios revelaron que el evento se desarrollará en formato cerrado y sin declaración conjunta.Los líderes que han confirmado su participación:
Grupo BRICS acuerda avanzar hacia 'un orden internacional más justo'
13:12 GMT 08.09.2025 (actualizado: 15:24 GMT 08.09.2025)
Los presidentes de las naciones del BRICS sostuvieron una reunión virtual este lunes para discutir la guerra comercial iniciada por el Gobierno de EEUU y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un orden internacional más justo.
Brasil y China unen posturas frente a la crisis en Ucrania y Gaza
"Actualmente, los cambios en el mundo han acelerado el desarrollo. Y el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo están en auge. Los países individuales están desatando guerras comerciales y arancelarias una tras otra, lo que está debilitando gravemente la economía global y causando graves daños a las reglas del comercio internacional", destacó el mandatario chino.
Además, agregó que cuanto más estrecha sea la cooperación de los países BRICS, "más seguros estaremos de nuestra respuesta a los retos externos". Aseguró que el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con su desarrollo sostenible.
Asimismo, Xi Jinping expresó su apoyo a la posición de Brasil respecto a la crisis ucraniana.
"El presidente Lula [da Silva] habló de la crisis ucraniana y del conflicto en la Franja de Gaza. Estoy de acuerdo con la posición de Brasil y estoy seguro de que todos estamos unidos en estos temas", señaló el mandatario del país asiático durante su discurso.
Al inaugurar la reunión, el presidente de Brasil afirmó que la resolución del conflicto en Ucrania solo será posible si se consideran todas las demandas y preocupaciones de seguridad de las partes involucradas.
Sudáfrica respalda la reforma de la OMC y llama a los BRICS a apoyarla
En el marco del encuentro, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se manifestó sobre el cambio de un orden unipolar a uno multipolar, resaltando "los movimientos tectónicos" en el comercio mundial que abren retos y oportunidades para reestructurar la economía global.
"Como BRICS, debemos reflexionar sobre nuestro papel en el crecimiento económico mundial, la lucha contra la pobreza mundial y la defensa del principio de multilateralismo", subrayó el mandatario sudafricano.
Afirmó también que Sudáfrica apoya las iniciativas de los BRICS para fortalecer la resiliencia económica.
"Sudáfrica apoya la iniciativa de reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los países del grupo BRICS deben respaldar las transformaciones a nivel de esta organización", declaró el mandatario sudafricano, destacando también que eliminar barreras no arancelarias hará de los BRICS "un socio económico más sólido".
Lula: Sanciones amenazan la cooperación de los BRICS
A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, enfatizó que las sanciones secundarias impiden que los países fortalezcan sus vínculos comerciales.
"La adopción de medidas extraterritoriales amenazan nuestras instituciones. Las sanciones secundarias limitan nuestra libertad de fortalecer el comercio entre países amigos. 'Divide y reinarás' es la nueva estrategia de la acción unilateral y el grupo BRICS debe mostrar que la cooperación está por encima de todo", aseveró el mandatario brasileño.
Previamente, los medios revelaron que el evento se desarrollará en formato cerrado
y sin declaración conjunta.
Los líderes que han confirmado su participación:
El mandatario ruso, Vladímir Putin
;
el dirigente chino Xi Jinping
;
el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa
.
