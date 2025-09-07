https://noticiaslatam.lat/20250907/sistema-hidrico-que-abastece-a-la-capital-mexicana-alcanza-su-mayor-nivel-en-cinco-anos-1166224361.html

Sistema hídrico que abastece a la capital mexicana alcanza su mayor nivel en cinco años

Sistema hídrico que abastece a la capital mexicana alcanza su mayor nivel en cinco años

Las presas del Sistema Cutzamala, el proyecto hídrico más importante del país latinoamericano, reportan un almacenamiento de 591 millones de metros cúbicos...

La publicación, que retoma los datos del 4 de septiembre del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), muestra que la presa Valle de Bravo es la que tiene el mejor resultado, con un almacenamiento de 320 millones de metros cúbicos; está a más del 81% de su capacidad total.Asimismo, la publicación añade que, en comparación con agosto de este año, el nivel de llenado de las presas del Cutzamala alcanzó el 73,44% de llenado, cifra mayor a lo registrado en el mismo período de 2024, cuando concluyó en 44,88%.La causa de este resultado son las crecientes lluvias que, desde hace más de mes y medio, han azotado a la zona centro de la nación latinoamericana.El Sistema Cutzamala es una red hidráulica de almacenamiento de varias presas, conducción, potabilización y distribuidor de agua dulce para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México, considerado uno de los más grandes del mundo.El sistema, construido en los últimos 80 años, debe bombear el agua desde una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar —en su punto más bajo—, hasta los 2.700 metros en su punto más alto, y se extiende por las entidades de Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México."Es una obra de ingeniería que, a nivel nacional, no hay otra similar. Una parecida en el mundo es el sistema de abastecimiento Catskill-Delaware, en Nueva York. Ese es uno comparable", consideró en una entrevista previa para Sputnik la académica del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Claudia Hernández.

