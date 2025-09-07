https://noticiaslatam.lat/20250907/corea-del-sur-actua-contra-los-telefonos-inteligentes-en-las-escuelas-1165974277.html

Corea del Sur actúa contra los teléfonos inteligentes en las escuelas

Corea del Sur se sumará a los países que prohibirán el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en las escuelas primarias y secundarias

De acuerdo con el diario The New York Times, al menos desde 2023 diferentes centros educativos regularon la utilización de dispositivos móviles durante las clases, en un sentido similar al que lo han hecho países como Francia, Finlandia, Italia y China.Sin embargo, esta semana, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley que establece la prohibición a nivel nacional. La legislación señala que este tipo de artículos solo podrán usarse en casos de emergencia o cuando existan propósitos educativos.La nueva normativa, la cual entrará en vigor la próxima primavera, establece que no se podrán usar los teléfonos en horarios escolares. Aunque no existe una sanción para quienes no respeten la prohibición, la ley faculta a directores y profesores para impedir el uso, más allá del reglamento escolar vigente.Aunado a ello, las escuelas estarán obligadas a enseñar a los alumnos sobre cómo desarrollar hábitos digitales sanos.Aunque se trata de una medida que han impulsado padres y profesores desde hace años, algunos sectores consideran que prohibir desde la constitución el uso de estos dispositivos podría ser un exceso, a pesar de que se trata de una acción que busca evitar problemas de salud en la juventud.El legislador opositor, Cho Jung-hun, es una de las voces que, si bien apoya los esfuerzos para asegurar el bienestar y atender la adicción al teléfono, considera que volverlo ley es demasiado.Este debate no es nuevo en Corea del Sur. Previo a la aprobación de la ley, algunas escuelas tomaron medidas como resguardar los teléfonos de los estudiantes durante todo un día, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación.Si bien en un primer momento el organismo consideró que esto violaba los derechos de los estudiantes, el año pasado cambió de parecer y determinó que este tipo de acciones son permisibles.De acuerdo con una encuesta del Gobierno surcoreano de 2024, el 25% de la población presentaba algún signo de adicción al celular, al grado que no podían controlar cuánto tiempo lo usaba. Al segmentar la información entre la población de 10 a 19 años, la cifra subía al 43%.

