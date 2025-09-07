Mundo
Cumbre de la OCS, desfile militar en China y festival de Cine de Venecia, entre las fotos de la semana
Cumbre de la OCS, desfile militar en China y festival de Cine de Venecia, entre las fotos de la semana
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Cumbre de la Organización de... 07.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Cumbre de la OCS, desfile militar en China y festival de Cine de Venecia, entre las fotos de la semana

07.09.2025
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un gran desfile militar con motivo del 80.º aniversario de la Victoria de China contra Japón y el festival de Cine de Venecia, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
El presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, con su esposa, Peng Liyuan, y el jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de una sesión fotográfica conjunta de los jefes de las delegaciones extranjeras invitadas a los eventos ceremoniales del 80.° aniversario de la Victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, con su esposa, Peng Liyuan, y el jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de una sesión fotográfica conjunta de los jefes de las delegaciones extranjeras invitadas a los eventos ceremoniales del 80.° aniversario de la Victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Un agujero en la roca, o tiankeng (literalmente: pozo celestial), en el área escénica de la ciudad china de Yueyang, famoso por su típico paisaje kárstico y el efecto Tyndall creado por la luz del sol que pasa a través de la cueva.

Un agujero en la roca, o tiankeng (literalmente: pozo celestial), en el área escénica de la ciudad china de Yueyang, famoso por su típico paisaje kárstico y el efecto Tyndall creado por la luz del sol que pasa a través de la cueva.
La actriz estadounidense Shailene Woodley posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la película El último vikingo durante el 82.º Festival de Cine de Venecia en Italia.

La actriz estadounidense Shailene Woodley posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la película El último vikingo durante el 82.º Festival de Cine de Venecia en Italia.
Una multitud se manifiesta frente a la Jefatura Regional de Policía de Yakarta, Indonesia.

Los disturbios se intensificaron el 29 de agosto, tras la muerte de un conductor de mototaxi durante una acción policial en una protesta.

Una multitud se manifiesta frente a la Jefatura Regional de Policía de Yakarta, Indonesia. Los disturbios se intensificaron el 29 de agosto, tras la muerte de un conductor de mototaxi durante una acción policial en una protesta.
Vladímir Putin, Narendra Modi, y Xi Jinping en la ceremonia oficial de bienvenida del presidente de China a los jefes de las delegaciones que participan en la reunión del Consejo de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin.

Vladímir Putin, Narendra Modi, y Xi Jinping en la ceremonia oficial de bienvenida del presidente de China a los jefes de las delegaciones que participan en la reunión del Consejo de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin.
Los palestinos avanzan hacia el centro de Gaza por la calle Al Rashid en vehículos, carros tirados por caballos y a pie con sus escasas pertenencias. Esto sucede por los intensificados ataques israelíes en el norte de Gaza, que los obligan a huir.

Los palestinos avanzan hacia el centro de Gaza por la calle Al Rashid en vehículos, carros tirados por caballos y a pie con sus escasas pertenencias. Esto sucede por los intensificados ataques israelíes en el norte de Gaza, que los obligan a huir.
Los manifestantes lanzan globos llenos de agua sucia durante una protesta frente al Departamento de Obras Públicas y Carreteras de Filipinas. Los ciudadanos denuncian la corrupción generalizada en los proyectos de control de inundaciones, que podrían implicar a funcionarios de obras públicas e ingenieros, empresas de construcción y políticos en un escándalo que ha provocado indignación pública, en Manila, Filipinas.

Los manifestantes lanzan globos llenos de agua sucia durante una protesta frente al Departamento de Obras Públicas y Carreteras de Filipinas. Los ciudadanos denuncian la corrupción generalizada en los proyectos de control de inundaciones, que podrían implicar a funcionarios de obras públicas e ingenieros, empresas de construcción y políticos en un escándalo que ha provocado indignación pública, en Manila, Filipinas.
Un residente intenta evitar que las llamas se propaguen desde una casa a otra casa durante el incendio de categoría 6-5 que arrasa California.

Un residente intenta evitar que las llamas se propaguen desde una casa a otra casa durante el incendio de categoría 6-5 que arrasa California.
El príncipe heredero de Liechtenstein, Alois, y su hija, la princesa María Carolina de Liechtenstein, llegan a su boda con el señor Leopoldo Maduro Vollmer, en la Catedral de San Florián.

El príncipe heredero de Liechtenstein, Alois, y su hija, la princesa María Carolina de Liechtenstein, llegan a su boda con el señor Leopoldo Maduro Vollmer, en la Catedral de San Florián.
La gente mira un tranvía turístico que ha sufrido un accidente en Lisboa, Portugal.

La gente mira un tranvía turístico que ha sufrido un accidente en Lisboa, Portugal.
Soldados del Ejército Popular de Liberación de China se preparan para un desfile militar en la Plaza de Tiananmén, en Pekín, para conmemorar el 80.° aniversario de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

Soldados del Ejército Popular de Liberación de China se preparan para un desfile militar en la Plaza de Tiananmén, en Pekín, para conmemorar el 80.° aniversario de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Veraneantes durante el festival ZariadFEST en Moscú.

Veraneantes durante el festival ZariadFEST en Moscú.
El presidente ruso y las estudiantes del Centro de Entrenamiento Deportivo Militar y Educación Patriótica Voin, en la ciudad rusa de Vladivostok.

El presidente ruso y las estudiantes del Centro de Entrenamiento Deportivo Militar y Educación Patriótica Voin, en la ciudad rusa de Vladivostok.
Una modelo camina por la pasarela durante el desfile de Seivson en la Semana de la Moda de Tokio Primavera/Verano 2026, en Japón.

Una modelo camina por la pasarela durante el desfile de Seivson en la Semana de la Moda de Tokio Primavera/Verano 2026, en Japón.
Los hindúes bailan durante el festival de Ganesh Chaturthi en las calles de París, Francia.

El evento comenzó por la mañana en un templo, seguido de un gran desfile por las calles con música, flores y cocos.

Los hindúes bailan durante el festival de Ganesh Chaturthi en las calles de París, Francia. El evento comenzó por la mañana en un templo, seguido de un gran desfile por las calles con música, flores y cocos.
Los trabajadores beben té, sentados bajo paneles de sombra de hojalata para protegerse de la lluvia durante las obras viales, en Nueva Deli, India.

Los trabajadores beben té, sentados bajo paneles de sombra de hojalata para protegerse de la lluvia durante las obras viales, en Nueva Deli, India.
Soldados israelíes intervienen mientras los manifestantes se reúnen frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, organizando una protesta para exigir el fin de la guerra y el regreso de los rehenes israelíes, en Jerusalén Occidental.

Soldados israelíes intervienen mientras los manifestantes se reúnen frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, organizando una protesta para exigir el fin de la guerra y el regreso de los rehenes israelíes, en Jerusalén Occidental.
El robot Unitree G1 boxea con el director ejecutivo y fundador de la empresa biónica Psyonic, Aadeel Akhtar, en la primera Olimpiada Humanoide Internacional en la Academia Olímpica, en Grecia.

El robot Unitree G1 boxea con el director ejecutivo y fundador de la empresa biónica Psyonic, Aadeel Akhtar, en la primera Olimpiada Humanoide Internacional en la Academia Olímpica, en Grecia.
Tropas de una minoría vietnamita marchan durante un desfile que celebra el 80.° aniversario de la independencia en Hanói, Vietnam.

Tropas de una minoría vietnamita marchan durante un desfile que celebra el 80.° aniversario de la independencia en Hanói, Vietnam.
Una joven posa durante el Foro Económico Oriental 2025.

Una joven posa durante el Foro Económico Oriental 2025.
