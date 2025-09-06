Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente
La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente
El compromiso de crear "un orden mundial multipolar más justo, igualitario y representativo", plasmado en la declaración de la última cumbre de la Organización... 06.09.2025, Sputnik Mundo
Son palabras que vuelven a dejar al desnudo la persistencia de la mentalidad excluyente y colonialista en capitales mundiales como Bruselas, denuncia la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.
La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente
La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente
La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente

El compromiso de crear "un orden mundial multipolar más justo, igualitario y representativo", plasmado en la declaración de la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, fue calificado por la jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas, como un "desafío directo" al modelo occidental de relaciones internacionales.
Son palabras que vuelven a dejar al desnudo la persistencia de la mentalidad excluyente y colonialista en capitales mundiales como Bruselas, denuncia la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.
Otro tema del podcast es el despliegue militar estadounidense en el Caribe, una medida que no tiene nada que ver con supuestamente querer combatir el tráfico de drogas, sino más bien constituye una excusa para justificar potenciales agresiones contra los Gobiernos regionales desobedientes a los dictados de Washington, coinciden los conductores del programa.
El podcast también resalta el creciente atractivo internacional de las universidades rusas, con una cifra inédita de casi 400.000 estudiantes extranjeros recibiendo formación en el país euroasiático. Entre ellos están alumnos provenientes de América Latina y el Caribe, recibiendo formación en especialidades tan innovadoras como la biomedicina o el uso pacífico de la energía nuclear en áreas como salud y agricultura.
Asimismo, los presentadores se hacen eco de la entrega a Nicaragua del primer lote de 128 equipos provenientes de Bielorrusia, como parte de un total de 720 unidades destinadas al fortalecimiento de las municipalidades y al Ministerio de Transporte e Infraestructura.
