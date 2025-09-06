https://noticiaslatam.lat/20250906/la-organizacion-de-cooperacion-de-shanghai-le-quita-la-careta-a-occidente-1166172281.html

La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente

La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente

Sputnik Mundo

El compromiso de crear "un orden mundial multipolar más justo, igualitario y representativo", plasmado en la declaración de la última cumbre de la Organización... 06.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-06T15:00+0000

2025-09-06T15:00+0000

2025-09-06T15:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166180855_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f799f5ecef0048c801575177a7a51134.jpg

Son palabras que vuelven a dejar al desnudo la persistencia de la mentalidad excluyente y colonialista en capitales mundiales como Bruselas, denuncia la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente Sputnik Mundo La Organización de Cooperación de Shanghái le quita la careta a Occidente 2025-09-06T15:00+0000 true PT34M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео