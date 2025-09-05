https://noticiaslatam.lat/20250905/una-intervencion-en-venezuela-sera-un-segundo-vietnam-para-eeuu-1166178495.html
Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU
Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU
Sputnik Mundo
Washington no pudo con Vietnam —que celebró esta semana el 80.° aniversario de su independencia con un gran desfile militar— y tampoco podrá con Venezuela en... 05.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-05T19:00+0000
2025-09-05T19:00+0000
2025-09-05T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166178816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ec9be9085e54c803418d802623033d7.jpg
Otro tema del podcast es la profunda ignorancia exhibida por Europa en cuanto a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, calificó como "algo nuevo" el decisivo aporte de Rusia y China en la derrota del Eje nazi-fascista, al acusar al Desfile de la Victoria celebrado esta semana en Pekín de falsear la verdad.Por último, el programa aborda la consolidación de Eurasia como una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166178816_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fb5c1bd879f69ff1eb1d0deec63d022e.jpg
Una intervención en Venezuela será un segundo Vietnam para EEUU
Sputnik Mundo
Una intervención en Venezuela será un segundo Vietnam para EEUU
2025-09-05T19:00+0000
true
PT49M09S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU
Washington no pudo con Vietnam —que celebró esta semana el 80.° aniversario de su independencia con un gran desfile militar— y tampoco podrá con Venezuela en caso de que se le ocurra agredir a la nación caribeña, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Otro tema del podcast es la profunda ignorancia exhibida por Europa en cuanto a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, calificó como "algo nuevo" el decisivo aporte de Rusia y China en la derrota del Eje nazi-fascista, al acusar al Desfile de la Victoria celebrado esta semana en Pekín de falsear la verdad.
Por último, el programa aborda la consolidación de Eurasia como una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.