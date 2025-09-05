https://noticiaslatam.lat/20250905/una-intervencion-en-venezuela-sera-un-segundo-vietnam-para-eeuu-1166178495.html

Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU

Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU

Sputnik Mundo

Washington no pudo con Vietnam —que celebró esta semana el 80.° aniversario de su independencia con un gran desfile militar— y tampoco podrá con Venezuela en... 05.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-05T19:00+0000

2025-09-05T19:00+0000

2025-09-05T19:00+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166178816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ec9be9085e54c803418d802623033d7.jpg

Otro tema del podcast es la profunda ignorancia exhibida por Europa en cuanto a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, calificó como "algo nuevo" el decisivo aporte de Rusia y China en la derrota del Eje nazi-fascista, al acusar al Desfile de la Victoria celebrado esta semana en Pekín de falsear la verdad.Por último, el programa aborda la consolidación de Eurasia como una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Una intervención en Venezuela será un segundo Vietnam para EEUU Sputnik Mundo Una intervención en Venezuela será un segundo Vietnam para EEUU 2025-09-05T19:00+0000 true PT49M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео