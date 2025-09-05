Mundo
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU
Una intervención en Venezuela "será un segundo Vietnam" para EEUU
Washington no pudo con Vietnam —que celebró esta semana el 80.° aniversario de su independencia con un gran desfile militar— y tampoco podrá con Venezuela en...
Otro tema del podcast es la profunda ignorancia exhibida por Europa en cuanto a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, calificó como "algo nuevo" el decisivo aporte de Rusia y China en la derrota del Eje nazi-fascista, al acusar al Desfile de la Victoria celebrado esta semana en Pekín de falsear la verdad.Por último, el programa aborda la consolidación de Eurasia como una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Washington no pudo con Vietnam —que celebró esta semana el 80.° aniversario de su independencia con un gran desfile militar— y tampoco podrá con Venezuela en caso de que se le ocurra agredir a la nación caribeña, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Otro tema del podcast es la profunda ignorancia exhibida por Europa en cuanto a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, calificó como "algo nuevo" el decisivo aporte de Rusia y China en la derrota del Eje nazi-fascista, al acusar al Desfile de la Victoria celebrado esta semana en Pekín de falsear la verdad.
Por último, el programa aborda la consolidación de Eurasia como una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
