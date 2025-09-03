https://noticiaslatam.lat/20250903/vladimir-putin-se-reune-con-kim-jong-un-en-pekin-1166075741.html

Vladímir Putin se reúne con Kim Jong-un en Pekín

Vladímir Putin se reúne con Kim Jong-un en Pekín

Sputnik Mundo

El mandatario ruso subrayó que está encantado de tener la oportunidad de mantener una reunión privada con su homólogo norcoreano. En palabras de Putin, las... 03.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-03T06:03+0000

2025-09-03T06:03+0000

2025-09-03T06:31+0000

internacional

rusia

vladímir putin

kim jong-un

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

corea del norte

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166075791_0:43:3490:2006_1920x0_80_0_0_5e24cb241d5d94bfa98383a42041c627.jpg

Putin destacó el papel de las fuerzas armadas de Corea del Norte en la liberación de la región rusa de Kursk de las tropas de Kiev, realizada de conformidad con el acuerdo entre ambos países. A continuación, declaró que Rusia nunca olvidará la participación norcoreana en la lucha contra el neonazismo contemporáneo."Quiero señalar que nunca olvidaremos las víctimas que han sufrido sus fuerzas armadas y las familias de sus militares. En nombre del pueblo ruso, quiero agradecerles su participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno", afirmó.Por su parte, Kim Jong-un afirmó que Pionyang siempre está dispuesto a ayudar a Moscú y considera esta ayuda fraternal como un deber. Además, subrayó que las relaciones entre dos países se están desarrollando en todos los aspectos.La delegación rusa en las negociaciones entre los dos líderes incluye al canciller Serguéi Lavrov, al asesor presidencial Yuri Ushakov y al ministro de Recursos Naturales y Ecología y copresidente por la parte rusa de la comisión intergubernamental de cooperación comercial y tecno-científica, Alexandr Kozlov.A su vez, la hermana del líder norcoreano y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo-jong, forma parte de la delegación norcoreana.

https://noticiaslatam.lat/20250903/rusia-y-china-por-que-sus-lazos-sin-precedentes-demuestran-que-el-mundo-esta-cambiando-1166071275.html

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, vladímir putin, kim jong-un, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, corea del norte