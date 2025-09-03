Mundo
Vladímir Putin se reúne con Kim Jong-un en Pekín
Vladímir Putin se reúne con Kim Jong-un en Pekín
El mandatario ruso subrayó que está encantado de tener la oportunidad de mantener una reunión privada con su homólogo norcoreano. En palabras de Putin, las... 03.09.2025, Sputnik Mundo
internacional
rusia
vladímir putin
kim jong-un
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
corea del norte
Putin destacó el papel de las fuerzas armadas de Corea del Norte en la liberación de la región rusa de Kursk de las tropas de Kiev, realizada de conformidad con el acuerdo entre ambos países. A continuación, declaró que Rusia nunca olvidará la participación norcoreana en la lucha contra el neonazismo contemporáneo."Quiero señalar que nunca olvidaremos las víctimas que han sufrido sus fuerzas armadas y las familias de sus militares. En nombre del pueblo ruso, quiero agradecerles su participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno", afirmó.Por su parte, Kim Jong-un afirmó que Pionyang siempre está dispuesto a ayudar a Moscú y considera esta ayuda fraternal como un deber. Además, subrayó que las relaciones entre dos países se están desarrollando en todos los aspectos.La delegación rusa en las negociaciones entre los dos líderes incluye al canciller Serguéi Lavrov, al asesor presidencial Yuri Ushakov y al ministro de Recursos Naturales y Ecología y copresidente por la parte rusa de la comisión intergubernamental de cooperación comercial y tecno-científica, Alexandr Kozlov.A su vez, la hermana del líder norcoreano y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo-jong, forma parte de la delegación norcoreana.
corea del norte
06:03 GMT 03.09.2025 (actualizado: 06:31 GMT 03.09.2025)
El mandatario ruso subrayó que está encantado de tener la oportunidad de mantener una reunión privada con su homólogo norcoreano. En palabras de Putin, las relaciones entre Rusia y Corea del Norte se caracterizan por un clima especial de confianza.
Putin destacó el papel de las fuerzas armadas de Corea del Norte en la liberación de la región rusa de Kursk de las tropas de Kiev, realizada de conformidad con el acuerdo entre ambos países.

"Por iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk, en plena conformidad con nuestro nuevo acuerdo", afirmó Putin, destacando, que los militares norcoreanos "lucharon heroicamente".

A continuación, declaró que Rusia nunca olvidará la participación norcoreana en la lucha contra el neonazismo contemporáneo.
"Quiero señalar que nunca olvidaremos las víctimas que han sufrido sus fuerzas armadas y las familias de sus militares. En nombre del pueblo ruso, quiero agradecerles su participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno", afirmó.
Por su parte, Kim Jong-un afirmó que Pionyang siempre está dispuesto a ayudar a Moscú y considera esta ayuda fraternal como un deber. Además, subrayó que las relaciones entre dos países se están desarrollando en todos los aspectos.
"Si hay algo en lo que podamos ayudar a Rusia, lo haremos sin dudarlo y lo consideraremos un deber fraternal. Haremos todo lo posible para socorrer a Rusia", declaró.
La delegación rusa en las negociaciones entre los dos líderes incluye al canciller Serguéi Lavrov, al asesor presidencial Yuri Ushakov y al ministro de Recursos Naturales y Ecología y copresidente por la parte rusa de la comisión intergubernamental de cooperación comercial y tecno-científica, Alexandr Kozlov.
A su vez, la hermana del líder norcoreano y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo-jong, forma parte de la delegación norcoreana.
