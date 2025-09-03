https://noticiaslatam.lat/20250903/en-vivo--putin-asiste-al-desfile-del-dia-de-la-victoria-de-china-en-conmemoracion-del-80-1166061746.html

EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China

EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China

Sigue la transmisión en vivo del Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. 03.09.2025, Sputnik Mundo

El evento tiene lugar en la Plaza de Tiananmén y cuenta con la presencia de más de 20 jefes de Estado, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkián, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El mandatario chino, Xi Jinping, encabeza la ceremonia y se prevé que pronuncie un discurso.En el desfile —que se realiza con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa en la Segunda Guerra Mundial— se presentará una amplia variedad de armamento que posee el gigante asiático. De hecho, gran parte de todo ello será exhibido por primera vez, de acuerdo con el Gobierno de China.

