Mundo
EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250903/en-vivo--putin-asiste-al-desfile-del-dia-de-la-victoria-de-china-en-conmemoracion-del-80-1166061746.html
EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China
EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China
Sputnik Mundo
Sigue la transmisión en vivo del Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. 03.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-03T00:23+0000
2025-09-03T00:38+0000
internacional
sociedad
china
desfile
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166061308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51c3b1abcfca4e4b419093d572878be6.jpg
El evento tiene lugar en la Plaza de Tiananmén y cuenta con la presencia de más de 20 jefes de Estado, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkián, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El mandatario chino, Xi Jinping, encabeza la ceremonia y se prevé que pronuncie un discurso.En el desfile —que se realiza con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa en la Segunda Guerra Mundial— se presentará una amplia variedad de armamento que posee el gigante asiático. De hecho, gran parte de todo ello será exhibido por primera vez, de acuerdo con el Gobierno de China.
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166061308_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7305a206501f8dab875901284ecfdcc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, china, desfile
sociedad, china, desfile

EN VIVO | Líderes mundiales asisten al Desfile del Día de la Victoria de China

00:23 GMT 03.09.2025 (actualizado: 00:38 GMT 03.09.2025)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia🟠 EN VIVO | Putin asiste al Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80
🟠 EN VIVO | Putin asiste al Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80 - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Sigue la transmisión en vivo del Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
El evento tiene lugar en la Plaza de Tiananmén y cuenta con la presencia de más de 20 jefes de Estado, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkián, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El mandatario chino, Xi Jinping, encabeza la ceremonia y se prevé que pronuncie un discurso.
En el desfile —que se realiza con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa en la Segunda Guerra Mundial— se presentará una amplia variedad de armamento que posee el gigante asiático. De hecho, gran parte de todo ello será exhibido por primera vez, de acuerdo con el Gobierno de China.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала