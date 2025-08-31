https://noticiaslatam.lat/20250831/ecuador-pedira-permiso-de-transeunte-temporal-a-visitantes-de-mas-de-40-naciones-1165945368.html

Ecuador pedirá permiso de transeúnte temporal a visitantes de más de 40 naciones

Ecuador pedirá permiso de transeúnte temporal a visitantes de más de 40 naciones

Sputnik Mundo

El Gobierno de Ecuador exigirá a los ciudadanos de más de 40 naciones el trámite de una visa para transeúntes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y... 31.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-31T10:33+0000

2025-08-31T10:33+0000

2025-08-31T10:49+0000

américa latina

ecuador

eeuu

política

seguridad

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1f/1165954862_35:107:1195:759_1920x0_80_0_0_fad3f97ecd06aac372606811b134223c.jpg

A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos de estos países deberán solicitar una visa especial para pisar territorio ecuatoriano, tal y como lo establece la reforma al artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la cual forma parte de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional."La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. El Gobierno del Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente", se lee en el comunicado de la cancillería.Para tramitar la visa, se deberá ingresar a la página del ministerio ecuatoriano y llenar un formulario de solicitud, con un costo de 50 dólares. En caso de ser aprobado, se hará un pago adicional de 30 dólares.Entre los países a los que se aplicará dicha visa están:El anuncio de la visa para los ciudadanos de estas naciones se da semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos y el de Ecuador firmaron un convenio en materia de seguridad migratoria.El acuerdo, rubricado por la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, implicaba el intercambio de funcionarios migratorios de ambos países para reforzar los protocolos de entrada, tanto en Ecuador como en EEUU.Entre esas acciones, se incluye la detección de posibles ingresos que Quito y Washington consideren como "riesgosos".

https://noticiaslatam.lat/20250819/ecuador-que-noboa-busque-asociarse-con-brasil-es-una-jugada-interesante-e-inteligente-1165649292.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, eeuu, política, seguridad, sociedad