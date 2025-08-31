La Tomatina, el BRICS+ Fashion Summit y la Feria de Málaga, entre las fotos de la semana
El actor estadounidense George Clooney posa con su esposa Amal para los fotógrafos en la alfombra roja de la película Jay Kelly durante la 82.ª edición del Festival de Cine de Venecia, Italia.
Una participante durante la fiesta anual de La Tomatina, en el municipio valenciano de Buñol, España.
La feria se celebró por la 78.ª vez el pasado 27 de agosto. Más de 20.000 personas lanzaron un total de 120 toneladas de tomates no aptos para el consumo.
El presidente de EEUU, Donald Trump, sostiene una foto de él mismo con el dirigente ruso, Vladímir Putin, ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Los residentes cruzan un puente sobre el río Beas, desbordado tras las incesantes lluvias caídas en el pueblo de Kullu, en el estado de Himachal Pradesh, al norte de la India.
Modelos durante el desfile de la colección de ropa de la diseñadora rusa Alexandra Serova en el marco del Foro Internacional BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda de Moscú en el parque Zariadie.
Estudiantes de ingeniería se enfrentan a la Policía mientras marchan hacia la residencia del asesor jefe en la región de Jamuna, Bangladesh.
La Policía lanzó granadas sónicas, gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, lo que provocó enfrentamientos y persecuciones.
Mujeres vestidas con trajes de flamenco pasean por el Cortijo de Torres en la Feria de Málaga, en Andalucía, España.
La gente maneja motocicleta mientras el humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en varias zonas, entre ellas una central eléctrica y una gasolinera en la capital de Yemen, Saná.
La bailarina de 15 años, Daria Toma, del Estudio de Ballet de la Ópera Nacional de Rumania, baila frente al Museo Nacional de Historia de Rumania durante la Noche de la Danza, un evento en el que se exhiben una gran variedad de estilos de baile en la avenida Calea Victoriei de la capital, Bucarest.
Migrantes suben a una lancha neumática en el canal de la Mancha, el 25 de agosto de 2025, cerca de la localidad de Gravelines, Francia.
Las travesías de migrantes en barco han causado mucha controversia en el Reino Unido, donde grupos de manifestantes organizaron protestas frente a los hoteles que alojan a los migrantes.
Desde el inicio de 2025, más de 28.000 migrantes habían cruzado el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
Los bomberos luchan contra el incendio Pickett que arde en la zona de Aetna Springs, en el condado de Napa, California, EEUU.
Desfile de moda en el marco del Foro Internacional BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda de Moscú en el Puente Flotante del parque Zariadie de la capital rusa.
En esta vista aérea, las casas yacen sumergidas cerca de rocas, grava y hielo depositados por el deslizamiento de tierra en la comuna de Blatten, Suiza.
El 28 de mayo, tras varios días de pequeños desprendimientos, millones de metros cúbicos de rocas cayeron desde la montaña Kleines Nesthorn sobre el glaciar Birch, provocando que una gran mezcla de rocas, hielo y barro se estrellara contra el valle de Lotschental.
Gran parte del pueblo de Blatten quedó destruido. Las autoridades ya habían evacuado la localidad y los asentamientos más arriba en el valle la semana anterior.
Manifestantes se enfrentan con la Policía durante una protesta contra las generosas asignaciones que reciben los miembros del Parlamento, en Yakarta, Indonesia.
Una gigantesca tormenta de polvo se aproxima al área metropolitana de la ciudad de Phoenix, Arizona, EEUU, mientras una tormenta monzónica impulsa el polvo hacia el cielo.
Un perro callejero duerme en un sillón reclinable mientras los viajeros descansan en el suelo en una terminal de autobuses interestatal en la ciudad de Lucknow, en la India.
Una vista de los lagos Kol-Suu y Son-Kol, destinos especiales para los observadores del cielo por su gran altitud, escasa contaminación lumínica y naturaleza virgen, ya que la Vía Láctea se ve claramente en la provincia de Naryn, en Kirguistán.
