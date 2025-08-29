Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250829/occidente-busca-que-las-infraestructuras-de-la-otan-vuelvan-a-afganistan-denuncia-shoigu-1165873808.html
Occidente busca que las infraestructuras de la OTAN vuelvan a Afganistán, denuncia Shoigú
Occidente busca que las infraestructuras de la OTAN vuelvan a Afganistán, denuncia Shoigú
Sputnik Mundo
Los países occidentales deberían asumir toda la responsabilidad de la reconstrucción de Afganistán, pero están paralizando el desarrollo, politizando la ayuda... 29.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-29T11:03+0000
2025-08-29T11:03+0000
defensa
afganistán
serguéi shoigú
🌍 oriente medio
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/08/11/1115157980_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_7b5b8d3295335872488e1d9e8d310e12.jpg
Los servicios de inteligencia occidentales están urdiendo planes para desestabilizar Afganistán y crear focos crónicos de inestabilidad cerca de Rusia, China e Irán de la mano de grupos extremistas hostiles a los talibanes, agregó."Según nuestras estimaciones, en Afganistán hay unas 20 organizaciones terroristas internacionales con un total de más de 23.000 militantes, lo que supone una grave amenaza para la región y el mundo", denunció Shoigú.Lo que más preocupa es la actividad del ala afgana del Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (organizaciones terroristas prohibidas en Rusia), que tiene campos de entrenamiento y bases de apoyo principalmente en el este, norte y noreste del país, añadió.La retirada militar estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, llevada a cabo por la Administración Biden, tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se fragmentaban, el Gobierno se hundía y el presidente huía con maletas llenas de dinero en efectivo mientras los talibanes se apoderaban de todas las ciudades importantes del país en 10 días.En agosto de 2021, el expresidente Joe Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de intervención y acciones militares.La retirada estadounidense dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Ghani.
https://noticiaslatam.lat/20250520/el-pentagono-define-como-momento-oscuro-y-mortifero-la-retirada-militar-de-afganistan-1162653686.html
afganistán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/08/11/1115157980_0:277:2360:2047_1920x0_80_0_0_5b9785c6113549adeb4ba777cb56f54f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afganistán, serguéi shoigú, 🌍 oriente medio, otan
afganistán, serguéi shoigú, 🌍 oriente medio, otan

Occidente busca que las infraestructuras de la OTAN vuelvan a Afganistán, denuncia Shoigú

11:03 GMT 29.08.2025
© AP Photo / David GoldmanMilitares de EEUU en Afganistán
Militares de EEUU en Afganistán - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / David Goldman
Síguenos en
Los países occidentales deberían asumir toda la responsabilidad de la reconstrucción de Afganistán, pero están paralizando el desarrollo, politizando la ayuda humanitaria al país, al tiempo que siguen buscando la forma de que la OTAN vuelva a la región, señaló el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, a 'Rossiyskaya Gazeta'.
"Está claro que las potencias occidentales, que han perdido sus posiciones en la dirección afgana, están tramando planes para devolver a la región las instalaciones de infraestructura militar de la OTAN", apuntó el funcionario.
Los servicios de inteligencia occidentales están urdiendo planes para desestabilizar Afganistán y crear focos crónicos de inestabilidad cerca de Rusia, China e Irán de la mano de grupos extremistas hostiles a los talibanes, agregó.
"Según nuestras estimaciones, en Afganistán hay unas 20 organizaciones terroristas internacionales con un total de más de 23.000 militantes, lo que supone una grave amenaza para la región y el mundo", denunció Shoigú.
Tropas de EEUU en Afganistán - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2025
Defensa
El Pentágono define como "momento oscuro y mortífero" la retirada militar de Afganistán
20 de mayo, 19:30 GMT
Lo que más preocupa es la actividad del ala afgana del Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (organizaciones terroristas prohibidas en Rusia), que tiene campos de entrenamiento y bases de apoyo principalmente en el este, norte y noreste del país, añadió.

"En la medida de sus posibilidades, los dirigentes afganos están tomando medidas para luchar contra el terrorismo. Kabul elimina regularmente a militantes del ISIS. Por supuesto, si no fuera por las sanciones punitivas impuestas por los países occidentales contra los talibanes, esta lucha sería más eficaz", indicó Shoigú.

La retirada militar estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, llevada a cabo por la Administración Biden, tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se fragmentaban, el Gobierno se hundía y el presidente huía con maletas llenas de dinero en efectivo mientras los talibanes se apoderaban de todas las ciudades importantes del país en 10 días.
En agosto de 2021, el expresidente Joe Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de intervención y acciones militares.
La retirada estadounidense dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Ghani.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала