https://noticiaslatam.lat/20250829/occidente-busca-que-las-infraestructuras-de-la-otan-vuelvan-a-afganistan-denuncia-shoigu-1165873808.html

Occidente busca que las infraestructuras de la OTAN vuelvan a Afganistán, denuncia Shoigú

Occidente busca que las infraestructuras de la OTAN vuelvan a Afganistán, denuncia Shoigú

Sputnik Mundo

Los países occidentales deberían asumir toda la responsabilidad de la reconstrucción de Afganistán, pero están paralizando el desarrollo, politizando la ayuda... 29.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-29T11:03+0000

2025-08-29T11:03+0000

2025-08-29T11:03+0000

defensa

afganistán

serguéi shoigú

🌍 oriente medio

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/08/11/1115157980_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_7b5b8d3295335872488e1d9e8d310e12.jpg

Los servicios de inteligencia occidentales están urdiendo planes para desestabilizar Afganistán y crear focos crónicos de inestabilidad cerca de Rusia, China e Irán de la mano de grupos extremistas hostiles a los talibanes, agregó."Según nuestras estimaciones, en Afganistán hay unas 20 organizaciones terroristas internacionales con un total de más de 23.000 militantes, lo que supone una grave amenaza para la región y el mundo", denunció Shoigú.Lo que más preocupa es la actividad del ala afgana del Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (organizaciones terroristas prohibidas en Rusia), que tiene campos de entrenamiento y bases de apoyo principalmente en el este, norte y noreste del país, añadió.La retirada militar estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, llevada a cabo por la Administración Biden, tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se fragmentaban, el Gobierno se hundía y el presidente huía con maletas llenas de dinero en efectivo mientras los talibanes se apoderaban de todas las ciudades importantes del país en 10 días.En agosto de 2021, el expresidente Joe Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de intervención y acciones militares.La retirada estadounidense dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Ghani.

https://noticiaslatam.lat/20250520/el-pentagono-define-como-momento-oscuro-y-mortifero-la-retirada-militar-de-afganistan-1162653686.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

afganistán, serguéi shoigú, 🌍 oriente medio, otan