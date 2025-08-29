Mundo
Marco Rubio viajará a México y Ecuador en septiembre para tratar "prioridades clave" de EEUU
Además, la cartera señaló que Rubio impulsará una agenda para poner fin a la migración irregular, así como reducir el déficit comercial, fomentar la prosperidad económica y "contrarrestar a actores malignos extracontinentales".El 25 de agosto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia que el secretario de Estado de EEUU viajaría a la nación latinoamericana para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.En su paso por Ecuador, Rubio se enfocará en conocer las necesidades actuales del Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el objetivo de acercar más al país sudamericano a Washington.
29.08.2025
© AP Photo / Nathan Howard Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, desembarca de un avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Port Royal, Jamaica, 26 de marzo de 2025
© AP Photo / Nathan Howard
En momentos en los que Washington refuerza la retórica contra los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, el Departamento de Estado de EEUU informó que su titular visitará tanto México como Ecuador, para promover diversas acciones contra los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo.
Además, la cartera señaló que Rubio impulsará una agenda para poner fin a la migración irregular, así como reducir el déficit comercial, fomentar la prosperidad económica y "contrarrestar a actores malignos extracontinentales".
El 25 de agosto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia que el secretario de Estado de EEUU viajaría a la nación latinoamericana para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Sin embargo, un representante del Departamento de Estado dijo a la prensa que no se espera la rúbrica de un documento, sino la designación de una serie de "pasos adicionales para implementar en mayor profundidad el marco acordado en febrero".
En su paso por Ecuador, Rubio se enfocará en conocer las necesidades actuales del Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el objetivo de acercar más al país sudamericano a Washington.
