Marco Rubio viajará a México y Ecuador en septiembre para tratar "prioridades clave" de EEUU

En momentos en los que Washington refuerza la retórica contra los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, el Departamento de Estado de EEUU informó que... 29.08.2025, Sputnik Mundo

Además, la cartera señaló que Rubio impulsará una agenda para poner fin a la migración irregular, así como reducir el déficit comercial, fomentar la prosperidad económica y "contrarrestar a actores malignos extracontinentales".El 25 de agosto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia que el secretario de Estado de EEUU viajaría a la nación latinoamericana para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.En su paso por Ecuador, Rubio se enfocará en conocer las necesidades actuales del Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el objetivo de acercar más al país sudamericano a Washington.

