Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20250829/cumbre-ocs-rusia-y-china-muestran-un-ejemplo-de-solucion-de-diferencias-sin-conflictos-militares-1165899411.html
Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares
Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares
Sputnik Mundo
La próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la visita de Vladímir Putin a China evidencian un claro ejemplo de que esta plataforma... 29.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-29T19:00+0000
2025-08-29T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1d/1165901500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dfb42e9c2f734b7744acf13c501a8d9.jpg
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es cómo el despliegue militar de EEUU en el Caribe, más que realmente combatir el narcotráfico, se ha convertido en toda una campaña de desinformación para el resto del mundo.Por último, el programa aborda cómo el pueblo de Honduras muestra un fuerte interés en la continuidad de la política del actual Gobierno del Partido Libertad y Refundación.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares
Sputnik Mundo
Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares
2025-08-29T19:00+0000
true
PT58M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1d/1165901500_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_762d310c1a960b95adaad6f47ca9db38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares

19:00 GMT 29.08.2025
© Sputnik
Síguenos en
La próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la visita de Vladímir Putin a China evidencian un claro ejemplo de que esta plataforma ha sido un éxito para resolver las diferencias en el continente asiático mediante el diálogo y sin la intervención de EEUU, resaltan los conductores en esta edición del programa.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es cómo el despliegue militar de EEUU en el Caribe, más que realmente combatir el narcotráfico, se ha convertido en toda una campaña de desinformación para el resto del mundo.
Por último, el programa aborda cómo el pueblo de Honduras muestra un fuerte interés en la continuidad de la política del actual Gobierno del Partido Libertad y Refundación.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала