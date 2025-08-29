https://noticiaslatam.lat/20250829/cumbre-ocs-rusia-y-china-muestran-un-ejemplo-de-solucion-de-diferencias-sin-conflictos-militares-1165899411.html

Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares

Cumbre OCS: Rusia y China muestran un ejemplo de solución de diferencias sin conflictos militares

La próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la visita de Vladímir Putin a China evidencian un claro ejemplo de que esta plataforma... 29.08.2025, Sputnik Mundo

Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es cómo el despliegue militar de EEUU en el Caribe, más que realmente combatir el narcotráfico, se ha convertido en toda una campaña de desinformación para el resto del mundo.Por último, el programa aborda cómo el pueblo de Honduras muestra un fuerte interés en la continuidad de la política del actual Gobierno del Partido Libertad y Refundación.

