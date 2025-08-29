https://noticiaslatam.lat/20250829/cumbre-ocs-rusia-y-china-muestran-un-ejemplo-de-solucion-de-diferencias-sin-conflictos-militares-1165899411.html
La próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la visita de Vladímir Putin a China evidencian un claro ejemplo de que esta plataforma... 29.08.2025, Sputnik Mundo
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es cómo el despliegue militar de EEUU en el Caribe, más que realmente combatir el narcotráfico, se ha convertido en toda una campaña de desinformación para el resto del mundo.Por último, el programa aborda cómo el pueblo de Honduras muestra un fuerte interés en la continuidad de la política del actual Gobierno del Partido Libertad y Refundación.
La próxima Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la visita de Vladímir Putin a China evidencian un claro ejemplo de que esta plataforma ha sido un éxito para resolver las diferencias en el continente asiático mediante el diálogo y sin la intervención de EEUU, resaltan los conductores en esta edición del programa.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es cómo el despliegue militar de EEUU en el Caribe, más que realmente combatir el narcotráfico, se ha convertido en toda una campaña de desinformación para el resto del mundo.
Por último, el programa aborda cómo el pueblo de Honduras muestra un fuerte interés en la continuidad de la política del actual Gobierno del Partido Libertad y Refundación.