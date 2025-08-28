https://noticiaslatam.lat/20250828/viaje-historico-por-que-la-visita-de-putin-a-china-es-tan-especial-1165865019.html
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
Sputnik Mundo
El viaje del presidente ruso durará cuatro días, del 31 de agosto al 3 de septiembre, mucho más de lo habitual en visitas oficiales de jefes de Estado...
Sputnik te ofrece un resumen sobre los viajes de Putin a China y de Xi a Rusia.
El viaje del presidente ruso durará cuatro días, del 31 de agosto al 3 de septiembre, mucho más de lo habitual en visitas oficiales de jefes de Estado. Previamente, la sólida relación entre ambos países quedó de manifiesto con la estancia de dos días de Xi Jinping en Rusia, en mayo de este año.
Sputnik te ofrece un resumen sobre los viajes de Putin a China y de Xi a Rusia.
