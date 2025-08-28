Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250828/viaje-historico-por-que-la-visita-de-putin-a-china-es-tan-especial-1165865019.html
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
Sputnik Mundo
El viaje del presidente ruso durará cuatro días, del 31 de agosto al 3 de septiembre, mucho más de lo habitual en visitas oficiales de jefes de Estado... 28.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-28T13:26+0000
2025-08-28T13:26+0000
multimedia
china
rusia
xi jinping
vladímir putin
🌏 asia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165865119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4bc1d934bd48cdd72f52dc3004e48d1.jpg
Sputnik te ofrece un resumen sobre los viajes de Putin a China y de Xi a Rusia.
china
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
Sputnik Mundo
Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?
2025-08-28T13:26+0000
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165865119_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab6f7dd3812c1dfcaeb40b21042b16ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, rusia, xi jinping, vladímir putin, 🌏 asia, видео
china, rusia, xi jinping, vladímir putin, 🌏 asia, видео

Viaje histórico: ¿por qué la visita de Putin a China es tan especial?

13:26 GMT 28.08.2025
© Sputnik
Síguenos en
El viaje del presidente ruso durará cuatro días, del 31 de agosto al 3 de septiembre, mucho más de lo habitual en visitas oficiales de jefes de Estado. Previamente, la sólida relación entre ambos países quedó de manifiesto con la estancia de dos días de Xi Jinping en Rusia, en mayo de este año.
Sputnik te ofrece un resumen sobre los viajes de Putin a China y de Xi a Rusia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала