https://noticiaslatam.lat/20250828/reportan-que-microsoft-despide-a-empleados-por-sus-protestas-en-contra-de-la-colaboracion-con-1165864375.html

Reportan que Microsoft despide a empleados por sus protestas en contra de la colaboración con Israel

Reportan que Microsoft despide a empleados por sus protestas en contra de la colaboración con Israel

Sputnik Mundo

Microsoft despidió a dos de sus empleados por participar en protestas contra los vínculos de la empresa con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), reporta... 28.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-28T12:31+0000

2025-08-28T12:31+0000

2025-08-28T12:31+0000

🏛️ compañías

microsoft

internacional

israel

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/13/1156254967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72ea4964f5d2238cc05a152054f72ba2.jpg

Según el medio, los trabajadores fueron destituidos tras supuestas violaciones graves de las políticas de la empresa y su código de conducta, derivadas de una "intrusión en las oficinas ejecutivas".Se trata de Anna Hattle y Riki Fameli, que recibieron mensajes de voz informándoles de su despido. En total, detuvieron a siete personas, incluidos algunos exempleados.Los manifestantes del movimiento No Azure for Apartheid acusan a la compañía de facilitar la inteligencia militar israelí con sus servicios Azure y exigen que Microsoft "se alinee con sus valores éticos, cesando su complicidad directa e indirecta en el apartheid y genocidio de Israel".A mediados de agosto, The Guardian reveló en una investigación que el FDI, con el consentimiento de Microsoft, usó almacenamiento en la nube y otros servicios para facilitar la vigilancia de palestinos. Una investigación conjunta de medios reveló que una agencia militar israelí de vigilancia utilizó el software Microsoft Azure para almacenar numerosas grabaciones de conversaciones telefónicas de palestinos residentes en Cisjordania y Gaza, ocupadas por Israel.Otros empleados de Microsoft también protestaron contra los vínculos de la compañía con Israel. En abril, el discurso del director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafá Suleyman, fue interrumpido por un empleado propalestino durante la celebración del 50.º aniversario de la empresa debido a sus lazos con Israel. Ese empleado y otro manifestante también fueron destituidos.

https://noticiaslatam.lat/20231209/el-presidente-de-palestina-acusa-a-eeuu-de-ser-responsable-de-la-tragedia-en-gaza-1146426408.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🏛️ compañías, microsoft, israel