Pashinián declara que él es "Gobierno" de Armenia

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró que ningún ministro tiene permitido contradecir su opinión y que él es "Gobierno". 28.08.2025, Sputnik Mundo

Así respondió a la cuestión de si el Gobierno considera obligatorio cumplir con la resolución del tribunal de arbitraje internacional respecto a la empresa Redes Eléctricas de Armenia, propiedad del empresario ruso-armemio Samvel Karapetián. A finales de julio, el consejo para la defensa de los derechos de Karapetián informó que él y su familia ganaron un caso de arbitraje contra el Gobierno de Armenia. La familia del empresario inició el caso en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. El tribunal de arbitraje dispuso que Armenia no deberá aplicar medidas que permitan expropiar la compañía Redes Eléctricas de Armenia y afirmó que su decisión debe ejecutarse de inmediato.

