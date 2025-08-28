Mundo
Pashinián declara que él es "Gobierno" de Armenia
Pashinián declara que él es "Gobierno" de Armenia
El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró que ningún ministro tiene permitido contradecir su opinión y que él es "Gobierno".
Así respondió a la cuestión de si el Gobierno considera obligatorio cumplir con la resolución del tribunal de arbitraje internacional respecto a la empresa Redes Eléctricas de Armenia, propiedad del empresario ruso-armemio Samvel Karapetián. A finales de julio, el consejo para la defensa de los derechos de Karapetián informó que él y su familia ganaron un caso de arbitraje contra el Gobierno de Armenia. La familia del empresario inició el caso en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. El tribunal de arbitraje dispuso que Armenia no deberá aplicar medidas que permitan expropiar la compañía Redes Eléctricas de Armenia y afirmó que su decisión debe ejecutarse de inmediato.
nikol pashinián, gobierno de armenia, política

20:00 GMT 28.08.2025
El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró que ningún ministro tiene permitido contradecir su opinión y que él es "Gobierno".

"Yo soy el Gobierno (...) Si alguien en el Gobierno tiene una postura opuesta a la mía, que presente su dimisión de inmediato y abandone este edificio. De lo contrario, yo mismo lo despediré", destacó.

Así respondió a la cuestión de si el Gobierno considera obligatorio cumplir con la resolución del tribunal de arbitraje internacional respecto a la empresa Redes Eléctricas de Armenia, propiedad del empresario ruso-armemio Samvel Karapetián.
A finales de julio, el consejo para la defensa de los derechos de Karapetián informó que él y su familia ganaron un caso de arbitraje contra el Gobierno de Armenia. La familia del empresario inició el caso en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
El tribunal de arbitraje dispuso que Armenia no deberá aplicar medidas que permitan expropiar la compañía Redes Eléctricas de Armenia y afirmó que su decisión debe ejecutarse de inmediato.
Séptimo piso
Reunión en Washington entre Pashinián y Alíev: "No va a salir nada positivo para Armenia"
8 de agosto, 00:35 GMT
