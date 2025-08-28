https://noticiaslatam.lat/20250828/la-comision-europea-el-oleoducto-druzhba-en-rusia-no-debe-ser-objeto-de-ataques-1165864133.html

Comisión Europea: el oleoducto Druzhba en Rusia no debe ser objeto de ataques

El oleoducto Druzhba en Rusia no debe ser objeto de ataques, ya que forma parte de la seguridad energética europea, declaró en una rueda de prensa la portavoz...

"La infraestructura crítica debe ser preservada por todas las partes. La seguridad energética de la UE no se ha visto afectada por los ataques contra Druzhba, pero sigue siendo de importancia vital, y este oleoducto no constituye una excepción", subrayó.Por su parte, otra portavoz comunitaria, Arianna Podesta, añadió que Bruselas reiteró a Ucrania la necesidad de mantener el flujo energético y llamó a todos los implicados a salvaguardar las instalaciones esenciales.Eslovaquia y Hungría, recordó, presentaron previamente una queja ante la CE por las interrupciones en el suministro de crudo a través de Druzhba, a raíz de las acciones de las fuerzas ucranianas, solicitando garantías de protección.El 22 de agosto, la ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Sakova, informó que el oleoducto Druzhba sufrió un nuevo ataque. El 18 de agosto, se informó que el suministro de petróleo a Hungría se interrumpió por tiempo indefinido, debido al ataque de Ucrania al oleoducto Druzhba. El tránsito se reanudó el 19 de agosto por la noche y el país agradeció a Rusia por la rápida reparación. Por su parte, el operador eslovaco del oleoducto, Transpetrol, confirmó la detención del bombeo de petróleo, aclarando que la causa se encuentra fuera del país.

