Líder del PRI y presidente del Senado mexicano se enfrentan a golpes tras sesión
En un video compartido por la senadora Andrea Chávez, también de Morena, se observa al priista empujar al presidente del Senado y lanzarle un manotazo, mientras el morenista intenta eludir el golpe y le cuestiona: "¿qué te pasa? ¡No vengas a provocar!". Acto seguido, un trabajador del Senado trata de interponerse, mientras que el dirigente del PRI lo tira al suelo de un empujón. Posteriormente, se observa al priista regresar a patearlo. Por su parte, Moreno denunció que Morena ha utilizado "todo el aparato del Estado" para perseguirlo "por alzar la voz y señalarlos" y acusó que él sólo respondió al "primer empujón" lanzado por Noroña.
Líder del PRI y presidente del Senado mexicano se enfrentan a golpes tras sesión

22:52 GMT 27.08.2025
Senado de México
De acuerdo con los reportes de prensa, el presidente nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, indignado por no haber podido participar en el debate durante la sesión de la Comisión Permanente, subió a reclamarle al presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
En un video compartido por la senadora Andrea Chávez, también de Morena, se observa al priista empujar al presidente del Senado y lanzarle un manotazo, mientras el morenista intenta eludir el golpe y le cuestiona: "¿qué te pasa? ¡No vengas a provocar!".
Acto seguido, un trabajador del Senado trata de interponerse, mientras que el dirigente del PRI lo tira al suelo de un empujón. Posteriormente, se observa al priista regresar a patearlo.
"Como buenos porros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", escribió momentos después el senador Noroña en su cuenta de X.
Por su parte, Moreno denunció que Morena ha utilizado "todo el aparato del Estado" para perseguirlo "por alzar la voz y señalarlos" y acusó que él sólo respondió al "primer empujón" lanzado por Noroña.
