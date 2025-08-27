Líder del PRI y presidente del Senado mexicano se enfrentan a golpes tras sesión
Senado de México
Síguenos en
De acuerdo con los reportes de prensa, el presidente nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, indignado por no haber podido participar en el debate durante la sesión de la Comisión Permanente, subió a reclamarle al presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
En un video compartido por la senadora Andrea Chávez, también de Morena, se observa al priista empujar al presidente del Senado y lanzarle un manotazo, mientras el morenista intenta eludir el golpe y le cuestiona: "¿qué te pasa? ¡No vengas a provocar!".
#Nacional— SPR Informa (@SPRInforma) August 27, 2025
El senador del @PRI_Nacional, Alejandro Moreno (@alitomorenoc), agredió al presidente de la Mesa Directiva del @senadomexicano, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), tras finalizar la sesión de la Comisión Permanente de este 27 de agosto de 2025.
Fernández… pic.twitter.com/i4W7qepSPW
Acto seguido, un trabajador del Senado trata de interponerse, mientras que el dirigente del PRI lo tira al suelo de un empujón. Posteriormente, se observa al priista regresar a patearlo.
"Como buenos porros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", escribió momentos después el senador Noroña en su cuenta de X.
Por su parte, Moreno denunció que Morena ha utilizado "todo el aparato del Estado" para perseguirlo "por alzar la voz y señalarlos" y acusó que él sólo respondió al "primer empujón" lanzado por Noroña.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.