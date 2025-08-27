https://noticiaslatam.lat/20250827/lider-del-pri-y-presidente-del-senado-mexicano-se-enfrentan-a-golpes-tras-sesion-1165858516.html

Líder del PRI y presidente del Senado mexicano se enfrentan a golpes tras sesión

Líder del PRI y presidente del Senado mexicano se enfrentan a golpes tras sesión

De acuerdo con los reportes de prensa, el presidente nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, indignado por no haber...

En un video compartido por la senadora Andrea Chávez, también de Morena, se observa al priista empujar al presidente del Senado y lanzarle un manotazo, mientras el morenista intenta eludir el golpe y le cuestiona: "¿qué te pasa? ¡No vengas a provocar!". Acto seguido, un trabajador del Senado trata de interponerse, mientras que el dirigente del PRI lo tira al suelo de un empujón. Posteriormente, se observa al priista regresar a patearlo. Por su parte, Moreno denunció que Morena ha utilizado "todo el aparato del Estado" para perseguirlo "por alzar la voz y señalarlos" y acusó que él sólo respondió al "primer empujón" lanzado por Noroña.

