Cómo debería responder Latinoamérica a las intimidaciones de EEUU
El despliegue militar de EEUU a lo largo del Caribe supone un acto de intimidación para los países de la región que causó una reacción casi inédita en América... 27.08.2025, Sputnik Mundo
Cómo debería responder Latinoamérica a las intimidaciones de EEUU
El despliegue militar de EEUU a lo largo del Caribe supone un acto de intimidación para los países de la región que causó una reacción casi inédita en América Latina. Ante esta situación, queda la pregunta sobre qué instrumentos tienen las naciones regionales para responder.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cómo Latinoamérica une filas ante las intimidaciones militares de EEUU y de qué forma el presidente estadounidense, Donald Trump, troleó a los líderes europeos en la Casa Blanca.