Tecnología rusa digitaliza el corredor ferroviario Azerbaiyán–Georgia
El grupo ruso Natsproektstroy, junto con la azerbaiyana Rail Trans Service, ejecutó la digitalización del tramo Ujar–Gajigabul, un proyecto encargado por los... 26.08.2025, Sputnik Mundo
rusia, georgia, azerbaiyán, ferrocarril, modernización, 🏛️ compañías
14:11 GMT 26.08.2025
CC0 / Unsplash / Ferrocarril (imagen referencial)
Ferrocarril (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
CC0 / Unsplash /
Síguenos en
El grupo ruso Natsproektstroy, junto con la azerbaiyana Rail Trans Service, ejecutó la digitalización del tramo Ujar–Gajigabul, un proyecto encargado por los Ferrocarriles de Azerbaiyán. Con ello se completó, por medio de la digitalización, la modernización del control ferroviario en la línea Bakú–Beyuk Kesik, parte del corredor Azerbaiyán–Georgia.
La digitalización permite aumentar la capacidad de paso de las líneas ferroviarias con un costo mínimo, garantizando una mayor seguridad del transporte, fiabilidad y eficiencia de las infraestructuras.
El tramo Ujar–Gajigabul, de 122 km, lleva más de cuarenta años sin modernizarse, desde 1980. El fabricante del sistema es Rail Trans Service, una empresa azerbaiyana, y el desarrollo se basa en soluciones digitales rusas de Natsproektstroy.
La digitalización permitirá aumentar la velocidad de los trenes de pasajeros en la línea Bakú – Beyuk Kesik de 100 km/h a 140 km/h, y la de los trenes de mercancías, de 80 km/h a 120 km/h. El intervalo entre trenes se reducirá de 20 a 8 minutos.
Natsproektstroy es el mayor consorcio ruso de construcción de ciclo completo. Ejecuta los proyectos de mayor escala y más emblemáticos de Rusia, desde la construcción de la línea de tren de alta velocidad Moscú–San Petersburgo hasta el Ferrocarril Transiberiano.
Entre los proyectos extranjeros, figuran la digitalización de las redes ferroviarias de Mongolia y Kazajistán, así como del metro de la capital de Uzbekistán, Taskent.
"Cuando trabajamos en grandes proyectos de infraestructuras en el extranjero, Natsproektstroy se esfuerza por crear un ecosistema con socios locales: localizamos parte de la producción y creamos puestos de trabajo. La digitalización de la línea Bakú – Beyuk Kesik es un buen ejemplo de esta cooperación internacional", declaró el director general adjunto de comercio de la empresa, Dmitri Bolotski.
