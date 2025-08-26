Sigue la presión social sobre Netanyahu para liberar a los rehenes en Gaza

Según la prensa local, alrededor de 400 personas bloquearon las calles de Tel Aviv y varias decenas más realizan manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la capital, así como a las fueras de los hogares de varios ministros en todo el país. "Cree que sacrificar a 50 rehenes por sus necesidades políticas es una alternativa válida", agregó Chen ante la multitud.
Previo a una reunión del gabinete de seguridad en la que se podría abordar la reanudación de las negociaciones con Hamás para alcanzar un armisticio, cientos de manifestantes salieron a las calles de diferentes ciudades de Israel, ondeando banderas y levantando fotografías de los prisioneros.
Según la prensa local, alrededor de 400 personas bloquearon las calles de Tel Aviv y varias decenas más realizan manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la capital, así como a las fueras de los hogares de varios ministros en todo el país.
"El primer ministro [Benjamín] Netanyahu prioriza la destrucción de Hamás antes que la liberación de los rehenes", acusó Ruby Chen, cuyo hijo se encuentra entre los cautivos tomados por el movimiento palestino en octubre de 2023.
"Cree que sacrificar a 50 rehenes por sus necesidades políticas es una alternativa válida", agregó Chen ante la multitud.
