Sigue la presión social sobre Netanyahu para liberar a los rehenes en Gaza

Sigue la presión social sobre Netanyahu para liberar a los rehenes en Gaza

Previo a una reunión del gabinete de seguridad en la que se podría abordar la reanudación de las negociaciones con Hamás para alcanzar un armisticio, cientos... 26.08.2025, Sputnik Mundo

Según la prensa local, alrededor de 400 personas bloquearon las calles de Tel Aviv y varias decenas más realizan manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la capital, así como a las fueras de los hogares de varios ministros en todo el país. "Cree que sacrificar a 50 rehenes por sus necesidades políticas es una alternativa válida", agregó Chen ante la multitud.

