Reunión entre Putin y Trump, festival de la Torre Spásskaya e incendios forestales, en las fotos de la semana
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska.
El lanzamiento del cohete Soyuz-2.1b con el satélite Bion-M N.º 2 desde el cosmódromo de Baikonur.
La orquesta de las Fuerzas Armadas de Zimbabue en el ensayo general de la ceremonia de apertura del 17.º festival de música militar Torre Spásskaya en la Plaza Roja de Moscú.
Un hombre apaga un incendio en la localidad de Oljovskie Dachi, en el distrito de Stanichno-Lugansk, en la república popular de Lugansk.
Un residente local inspecciona su casa dañada después de la inundación repentina en el distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán.
Bomberos y equipos forestales locales trabajan durante toda la noche para extinguir un incendio forestal que amenaza zonas residenciales en la comunidad de Galicia, España.
Judíos ultraortodoxos bloquean carreteras principales y se enfrentan con la Policía durante una protesta contra el encarcelamiento de estudiantes de seminario judíos por desafiar las órdenes de reclutamiento militar, cerca de la ciudad israelí de Kfar Yona.
Luna creciente iluminada por la luz de la Tierra se ve sobre una nube en el cielo antes del amanecer, en China.
Al menos de 22 cabras son transportadas a través de la bahía de Wismar hasta el santuario de aves.
Tras la temporada de cría de aves marinas, las cabras se utilizarán como ecologistas paisajistas, alimentándose de plantas y arbustos en la isla de Walfisch del mar Báltico.
Oficiales de la gendarmería serbia persiguen a manifestantes durante una protesta antigubernamental en Belgrado, Serbia.
Los comerciantes duermen en un barco mientras se dirige al mercado mayorista en Daca, Bangladés.
El robot humanoide Tiangong cae al suelo después de cruzar la línea de la carrera de atletismo de 100 metros en el tercer día de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, China.
Mujeres iraníes con velo caminan en un lugar sagrado en la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh, Irán.
La zona fue atacada por el Ejército israelí el último día del conflicto de 12 días con Israel.
Un buzo celebra después de que una de las antiguas reliquias fuera rescatada del agua en la Bahía de Abu Qir, en Egipto.
Los creyentes durante la procesión en la Fiesta de la Transfiguración en la ciudad rusa de Berdsk, en la región de Novosibirsk.
Un policía mira detrás de escudos que fueron rociados con pintura por manifestantes durante una protesta contra la guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México.
Vista de la carretera inundada en Bombay, la India. La ciudad se enfrentó con fuertes lluvias, que causaron inundaciones generalizadas y graves perturbaciones.
Una de las plataformas del foro El territorio del futuro. Moscú-2030 en uno de los mayores estadios de capital de Rusia, Luzhnikí.
La iglesia Kiruna Kyrka es transportada por carretera a una nueva ubicación en Suecia.
La iglesia, con un peso de 672,4 toneladas, se transporta completa a una nueva ubicación a 3 km de distancia para evitar los daños causados por la mina de hierro de LKAB.
Turistas toman fotos en el lago Sasyk en Crimea.
