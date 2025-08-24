Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250824/reunion-entre-putin-y-trump-festival-de-la-torre-spasskaya-e-incendios-forestales-en-las-fotos-de-1165770228.html
Reunión entre Putin y Trump, festival de la Torre Spásskaya e incendios forestales, en las fotos de la semana
Reunión entre Putin y Trump, festival de la Torre Spásskaya e incendios forestales, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La cumbre Rusia-EEUU en Alaska... 24.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-24T09:03+0000
2025-08-24T09:03+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165770401_0:0:3560:2003_1920x0_80_0_0_1927c10f0e7536d99b51e7ebab1e750e.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165770401_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9a99f8acffcbb448a47fcf9c0cd95ef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Reunión entre Putin y Trump, festival de la Torre Spásskaya e incendios forestales, en las fotos de la semana

09:03 GMT 24.08.2025
Síguenos en
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La cumbre Rusia-EEUU en Alaska, los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el festival de música militar Torre Spásskaya en Rusia y los incendios forestales que arrasan por todo el mundo, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska. - Sputnik Mundo
1/20
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska.

© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

El lanzamiento del cohete Soyuz-2.1b con el satélite Bion-M N.º 2 desde el cosmódromo de Baikonur.

El lanzamiento del cohete Soyuz-2.1b con el satélite Bion-M N.º 2 desde el cosmódromo de Baikonur. - Sputnik Mundo
2/20
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Acceder al contenido multimedia

El lanzamiento del cohete Soyuz-2.1b con el satélite Bion-M N.º 2 desde el cosmódromo de Baikonur.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimedia

La orquesta de las Fuerzas Armadas de Zimbabue en el ensayo general de la ceremonia de apertura del 17.º festival de música militar Torre Spásskaya en la Plaza Roja de Moscú.

La orquesta de las Fuerzas Armadas de Zimbabue en el ensayo general de la ceremonia de apertura del 17.º festival de música militar Torre Spásskaya en la Plaza Roja de Moscú. - Sputnik Mundo
3/20
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Acceder al contenido multimedia

La orquesta de las Fuerzas Armadas de Zimbabue en el ensayo general de la ceremonia de apertura del 17.º festival de música militar Torre Spásskaya en la Plaza Roja de Moscú.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

Un hombre apaga un incendio en la localidad de Oljovskie Dachi, en el distrito de Stanichno-Lugansk, en la república popular de Lugansk.

Un hombre apaga un incendio en la localidad de Oljovskie Dachi, en el distrito de Stanichno-Lugansk, en la república popular de Lugansk. - Sputnik Mundo
4/20
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia

Un hombre apaga un incendio en la localidad de Oljovskie Dachi, en el distrito de Stanichno-Lugansk, en la república popular de Lugansk.

© AP Photo / Muhammad Sajjad

Un residente local inspecciona su casa dañada después de la inundación repentina en el distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán.

Un residente local inspecciona su casa dañada después de la inundación repentina en el distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán. - Sputnik Mundo
5/20
© AP Photo / Muhammad Sajjad

Un residente local inspecciona su casa dañada después de la inundación repentina en el distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán.

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

Bomberos y equipos forestales locales trabajan durante toda la noche para extinguir un incendio forestal que amenaza zonas residenciales en la comunidad de Galicia, España.

Bomberos y equipos forestales locales trabajan durante toda la noche para extinguir un incendio forestal que amenaza zonas residenciales en la comunidad de Galicia, España. - Sputnik Mundo
6/20
© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

Bomberos y equipos forestales locales trabajan durante toda la noche para extinguir un incendio forestal que amenaza zonas residenciales en la comunidad de Galicia, España.

© Getty Images / NurPhoto/Gili Yaari

Judíos ultraortodoxos bloquean carreteras principales y se enfrentan con la Policía durante una protesta contra el encarcelamiento de estudiantes de seminario judíos por desafiar las órdenes de reclutamiento militar, cerca de la ciudad israelí de Kfar Yona.

Judíos ultraortodoxos bloquean carreteras principales y se enfrentan con la Policía durante una protesta contra el encarcelamiento de estudiantes de seminario judíos por desafiar las órdenes de reclutamiento militar, cerca de la ciudad israelí de Kfar Yona. - Sputnik Mundo
7/20
© Getty Images / NurPhoto/Gili Yaari

Judíos ultraortodoxos bloquean carreteras principales y se enfrentan con la Policía durante una protesta contra el encarcelamiento de estudiantes de seminario judíos por desafiar las órdenes de reclutamiento militar, cerca de la ciudad israelí de Kfar Yona.

© Getty Images / Cheng Xin

Luna creciente iluminada por la luz de la Tierra se ve sobre una nube en el cielo antes del amanecer, en China.

Luna creciente iluminada por la luz de la Tierra se ve sobre una nube en el cielo antes del amanecer, en China. - Sputnik Mundo
8/20
© Getty Images / Cheng Xin

Luna creciente iluminada por la luz de la Tierra se ve sobre una nube en el cielo antes del amanecer, en China.

© Getty Images / Picture alliance/Jens Büttner

Al menos de 22 cabras son transportadas a través de la bahía de Wismar hasta el santuario de aves.

Tras la temporada de cría de aves marinas, las cabras se utilizarán como ecologistas paisajistas, alimentándose de plantas y arbustos en la isla de Walfisch del mar Báltico.

Al menos de 22 cabras son transportadas a través de la bahía de Wismar hasta el santuario de aves. Tras la temporada de cría de aves marinas, las cabras se utilizarán como ecologistas paisajistas, alimentándose de plantas y arbustos en la isla de Walfisch del mar Báltico. - Sputnik Mundo
9/20
© Getty Images / Picture alliance/Jens Büttner

Al menos de 22 cabras son transportadas a través de la bahía de Wismar hasta el santuario de aves.

Tras la temporada de cría de aves marinas, las cabras se utilizarán como ecologistas paisajistas, alimentándose de plantas y arbustos en la isla de Walfisch del mar Báltico.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Oficiales de la gendarmería serbia persiguen a manifestantes durante una protesta antigubernamental en Belgrado, Serbia.

Oficiales de la gendarmería serbia persiguen a manifestantes durante una protesta antigubernamental en Belgrado, Serbia. - Sputnik Mundo
10/20
© AP Photo / Darko Vojinovic

Oficiales de la gendarmería serbia persiguen a manifestantes durante una protesta antigubernamental en Belgrado, Serbia.

© Getty Images / NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman

Los comerciantes duermen en un barco mientras se dirige al mercado mayorista en Daca, Bangladés.

Los comerciantes duermen en un barco mientras se dirige al mercado mayorista en Daca, Bangladés. - Sputnik Mundo
11/20
© Getty Images / NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman

Los comerciantes duermen en un barco mientras se dirige al mercado mayorista en Daca, Bangladés.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

El robot humanoide Tiangong cae al suelo después de cruzar la línea de la carrera de atletismo de 100 metros en el tercer día de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, China.

El robot humanoide Tiangong cae al suelo después de cruzar la línea de la carrera de atletismo de 100 metros en el tercer día de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, China. - Sputnik Mundo
12/20
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

El robot humanoide Tiangong cae al suelo después de cruzar la línea de la carrera de atletismo de 100 metros en el tercer día de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, China.

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Mujeres iraníes con velo caminan en un lugar sagrado en la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh, Irán.

La zona fue atacada por el Ejército israelí el último día del conflicto de 12 días con Israel.

Mujeres iraníes con velo caminan en un lugar sagrado en la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh, Irán. La zona fue atacada por el Ejército israelí el último día del conflicto de 12 días con Israel. - Sputnik Mundo
13/20
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Mujeres iraníes con velo caminan en un lugar sagrado en la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh, Irán.

La zona fue atacada por el Ejército israelí el último día del conflicto de 12 días con Israel.

© AP Photo / Amr Nabil

Un buzo celebra después de que una de las antiguas reliquias fuera rescatada del agua en la Bahía de Abu Qir, en Egipto.

Un buzo celebra después de que una de las antiguas reliquias fuera rescatada del agua en la Bahía de Abu Qir, en Egipto. - Sputnik Mundo
14/20
© AP Photo / Amr Nabil

Un buzo celebra después de que una de las antiguas reliquias fuera rescatada del agua en la Bahía de Abu Qir, en Egipto.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

Los creyentes durante la procesión en la Fiesta de la Transfiguración en la ciudad rusa de Berdsk, en la región de Novosibirsk.

Los creyentes durante la procesión en la Fiesta de la Transfiguración en la ciudad rusa de Berdsk, en la región de Novosibirsk. - Sputnik Mundo
15/20
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia

Los creyentes durante la procesión en la Fiesta de la Transfiguración en la ciudad rusa de Berdsk, en la región de Novosibirsk.

© AP Photo / Fernando Llano

Un policía mira detrás de escudos que fueron rociados con pintura por manifestantes durante una protesta contra la guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México.

Un policía mira detrás de escudos que fueron rociados con pintura por manifestantes durante una protesta contra la guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México. - Sputnik Mundo
16/20
© AP Photo / Fernando Llano

Un policía mira detrás de escudos que fueron rociados con pintura por manifestantes durante una protesta contra la guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México.

© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

Vista de la carretera inundada en Bombay, la India. La ciudad se enfrentó con fuertes lluvias, que causaron inundaciones generalizadas y graves perturbaciones.

Vista de la carretera inundada en Bombay, la India. La ciudad se enfrentó con fuertes lluvias, que causaron inundaciones generalizadas y graves perturbaciones. - Sputnik Mundo
17/20
© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

Vista de la carretera inundada en Bombay, la India. La ciudad se enfrentó con fuertes lluvias, que causaron inundaciones generalizadas y graves perturbaciones.

© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimedia

Una de las plataformas del foro El territorio del futuro. Moscú-2030 en uno de los mayores estadios de capital de Rusia, Luzhnikí.

Una de las plataformas del foro El territorio del futuro. Moscú-2030 en uno de los mayores estadios de capital de Rusia, Luzhnikí. - Sputnik Mundo
18/20
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Acceder al contenido multimedia

Una de las plataformas del foro El territorio del futuro. Moscú-2030 en uno de los mayores estadios de capital de Rusia, Luzhnikí.

© Getty Images / Bernd Lauter

La iglesia Kiruna Kyrka es transportada por carretera a una nueva ubicación en Suecia.

La iglesia, con un peso de 672,4 toneladas, se transporta completa a una nueva ubicación a 3 km de distancia para evitar los daños causados ​​por la mina de hierro de LKAB.

La iglesia Kiruna Kyrka es transportada por carretera a una nueva ubicación en Suecia. La iglesia, con un peso de 672,4 toneladas, se transporta completa a una nueva ubicación a 3 km de distancia para evitar los daños causados ​​por la mina de hierro de LKAB. - Sputnik Mundo
19/20
© Getty Images / Bernd Lauter

La iglesia Kiruna Kyrka es transportada por carretera a una nueva ubicación en Suecia.

La iglesia, con un peso de 672,4 toneladas, se transporta completa a una nueva ubicación a 3 km de distancia para evitar los daños causados ​​por la mina de hierro de LKAB.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

Turistas toman fotos en el lago Sasyk en Crimea.

Turistas toman fotos en el lago Sasyk en Crimea. - Sputnik Mundo
20/20
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Acceder al contenido multimedia

Turistas toman fotos en el lago Sasyk en Crimea.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала