Autoridades mexicanas incautan 1,5 toneladas de cocaína en 2 días

Autoridades mexicanas incautan 1,5 toneladas de cocaína en 2 días

El Gobierno de México incautó en dos días 1,5 toneladas de cocaína que intentaban traficar desde las costas de Guerrero, al sur del país latinoamericano. 24.08.2025, Sputnik Mundo

Los aseguramientos ocurrieron en dos acciones distintas en operativos coordinados por la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).A través de un comunicado de prensa, la Semar detalló que durante sus patrullajes de vigilancia marítima y aérea detectaron 30 bultos flotando cerca de las costas de Acapulco, por lo que hicieron una inspección.De este modo, vislumbraron que los paquetes, envueltos en plástico negro, contenían 900 kilos de cocaína con un valor estimado en más de 210.000 millones de pesos (11.600 millones de dólares).Un día después, elementos federales detectaron una embarcación con cuatro tripulantes a bordo que navegaba en las costas de Guerrero, por lo que realizaron una inspección como parte de sus labores de seguridad.Al interior encontraron 20 bultos tipo costalillas, con 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían 601 kilos de cocaína, por lo que detuvieron a la tripulación y asegurar el cargamento para ponerlo a disposición del Ministerio Público.Este cargamento, según el boletín de la Marina, corresponde a un millón 203.000 dosis de cocaína, con un valor total de más de 139.000 millones de pesos (7.722 millones de dólares).De acuerdo con la información de la dependencia federal mexicana, en lo que va de la Administración actual se han asegurado 47 toneladas de cocaína como parte de los esfuerzos por reducir los ingresos de organizaciones criminales."Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", detalló la Marina en el boletín de prensa.

