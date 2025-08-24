Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250824/autoridades-mexicanas-incautan-15-toneladas-de-cocaina-en-2-dias-1165788609.html
Autoridades mexicanas incautan 1,5 toneladas de cocaína en 2 días
Autoridades mexicanas incautan 1,5 toneladas de cocaína en 2 días
Sputnik Mundo
El Gobierno de México incautó en dos días 1,5 toneladas de cocaína que intentaban traficar desde las costas de Guerrero, al sur del país latinoamericano. 24.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-24T06:02+0000
2025-08-24T06:02+0000
américa latina
méxico
guerrero
seguridad
cocaína
sociedad
acapulco
narcotráfico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165788777_0:14:650:380_1920x0_80_0_0_ae428268a48f2926c581b303da6e580f.jpg
Los aseguramientos ocurrieron en dos acciones distintas en operativos coordinados por la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).A través de un comunicado de prensa, la Semar detalló que durante sus patrullajes de vigilancia marítima y aérea detectaron 30 bultos flotando cerca de las costas de Acapulco, por lo que hicieron una inspección.De este modo, vislumbraron que los paquetes, envueltos en plástico negro, contenían 900 kilos de cocaína con un valor estimado en más de 210.000 millones de pesos (11.600 millones de dólares).Un día después, elementos federales detectaron una embarcación con cuatro tripulantes a bordo que navegaba en las costas de Guerrero, por lo que realizaron una inspección como parte de sus labores de seguridad.Al interior encontraron 20 bultos tipo costalillas, con 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían 601 kilos de cocaína, por lo que detuvieron a la tripulación y asegurar el cargamento para ponerlo a disposición del Ministerio Público.Este cargamento, según el boletín de la Marina, corresponde a un millón 203.000 dosis de cocaína, con un valor total de más de 139.000 millones de pesos (7.722 millones de dólares).De acuerdo con la información de la dependencia federal mexicana, en lo que va de la Administración actual se han asegurado 47 toneladas de cocaína como parte de los esfuerzos por reducir los ingresos de organizaciones criminales."Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", detalló la Marina en el boletín de prensa.
https://noticiaslatam.lat/20250822/1165741074.html
méxico
guerrero
acapulco
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165788777_78:0:585:380_1920x0_80_0_0_85a6be1f8512eda55d34210a9600d877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, guerrero, seguridad, cocaína, sociedad, acapulco, narcotráfico
méxico, guerrero, seguridad, cocaína, sociedad, acapulco, narcotráfico

Autoridades mexicanas incautan 1,5 toneladas de cocaína en 2 días

06:02 GMT 24.08.2025
© Foto : Secretaría de Marina de MéxicoAseguramiento de cocaína en México
Aseguramiento de cocaína en México - Sputnik Mundo, 1920, 24.08.2025
© Foto : Secretaría de Marina de México
Síguenos en
El Gobierno de México incautó en dos días 1,5 toneladas de cocaína que intentaban traficar desde las costas de Guerrero, al sur del país latinoamericano.
Los aseguramientos ocurrieron en dos acciones distintas en operativos coordinados por la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A través de un comunicado de prensa, la Semar detalló que durante sus patrullajes de vigilancia marítima y aérea detectaron 30 bultos flotando cerca de las costas de Acapulco, por lo que hicieron una inspección.
De este modo, vislumbraron que los paquetes, envueltos en plástico negro, contenían 900 kilos de cocaína con un valor estimado en más de 210.000 millones de pesos (11.600 millones de dólares).
Autoridades mexicanas desmantelan red de tráfico de armas del Cartel Jalisco Nueva Generación - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2025
Autoridades mexicanas desmantelan red de tráfico de armas del Cartel Jalisco Nueva Generación
22 de agosto, 06:15 GMT
Un día después, elementos federales detectaron una embarcación con cuatro tripulantes a bordo que navegaba en las costas de Guerrero, por lo que realizaron una inspección como parte de sus labores de seguridad.
Al interior encontraron 20 bultos tipo costalillas, con 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían 601 kilos de cocaína, por lo que detuvieron a la tripulación y asegurar el cargamento para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Este cargamento, según el boletín de la Marina, corresponde a un millón 203.000 dosis de cocaína, con un valor total de más de 139.000 millones de pesos (7.722 millones de dólares).
De acuerdo con la información de la dependencia federal mexicana, en lo que va de la Administración actual se han asegurado 47 toneladas de cocaína como parte de los esfuerzos por reducir los ingresos de organizaciones criminales.
"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", detalló la Marina en el boletín de prensa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала