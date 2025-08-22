https://noticiaslatam.lat/20250822/putin-vs-zelenski-como-las-cumbres-con-trump-marcan-las-diferencias-sobre-las-expectativas--1165753114.html

Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas

Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas

Sputnik Mundo

Las cumbres de Trump con Putin y, posteriormente, con Zelenski más los líderes de la UE, evidencian las claras diferencias de percepción que siente el... 22.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-22T19:00+0000

2025-08-22T19:00+0000

2025-08-22T19:00+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165755622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f48b577444c08ee92c82516342a7e9d.jpg

Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es la demostración de fuerza militar que EEUU está lanzando en el Caribe, bajo el pretexto de luchar contra los carteles de las drogas. No obstante, ¿por qué el Gobierno estadounidense no pone el mismo rigor para luchar contra la distribución de drogas en los propios Estados Unidos?Por último, el programa aborda el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de encaminarse a crear el llamado Gran Israel, ocupando territorios de países vecinos. Esto causa preocupación en todo Oriente Medio y ya ha impulsado a algunos países a prepararse para otro conflicto bélico.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas Sputnik Mundo Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas 2025-08-22T19:00+0000 true PT56M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео