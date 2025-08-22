https://noticiaslatam.lat/20250822/putin-vs-zelenski-como-las-cumbres-con-trump-marcan-las-diferencias-sobre-las-expectativas--1165753114.html
Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es la demostración de fuerza militar que EEUU está lanzando en el Caribe, bajo el pretexto de luchar contra los carteles de las drogas. No obstante, ¿por qué el Gobierno estadounidense no pone el mismo rigor para luchar contra la distribución de drogas en los propios Estados Unidos?Por último, el programa aborda el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de encaminarse a crear el llamado Gran Israel, ocupando territorios de países vecinos. Esto causa preocupación en todo Oriente Medio y ya ha impulsado a algunos países a prepararse para otro conflicto bélico.
Putin vs. Zelenski: cómo las cumbres con Trump marcan las diferencias sobre las expectativas
Las cumbres de Trump con Putin y, posteriormente, con Zelenski más los líderes de la UE, evidencian las claras diferencias de percepción que siente el mandatario estadounidense respecto a los europeos. Y es que Rusia supo mostrarle y demostrarle a Trump que sus intereses deben ser considerados en la construcción de un nuevo sistema de seguridad.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es la demostración de fuerza militar que EEUU está lanzando en el Caribe, bajo el pretexto de luchar contra los carteles de las drogas. No obstante, ¿por qué el Gobierno estadounidense no pone el mismo rigor para luchar contra la distribución de drogas en los propios Estados Unidos?
Por último, el programa aborda el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de encaminarse a crear el llamado Gran Israel, ocupando territorios de países vecinos. Esto causa preocupación en todo Oriente Medio y ya ha impulsado a algunos países a prepararse para otro conflicto bélico.