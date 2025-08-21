https://noticiaslatam.lat/20250821/delitos-fiscales-aumentan-a-traves-del-sector-inmobiliario-en-mexico-1165697055.html

Delitos fiscales aumentan a través del sector inmobiliario en México

En estados como Jalisco (oeste), Sinaloa (noroeste) y Ciudad de México (centro) se aprecia que, además del blanqueo de capitales, hay una afectación directa a la especulación inmobiliaria, ya que se inyectan cantidades enormes de dinero que terminan por afectar la oferta y demanda real de cada entidad. Al mismo tiempo, se traduce en la existencia de cientos de departamentos y casas de lujo sin ocupar y sin vender.De acuerdo con estimaciones del Sistema de Administración Tributaria de México (SAT) difundidas por La Jornada, las afectaciones al fisco por el uso del mercado inmobiliario para el lavado de dinero sumaron 174.980 millones de pesos (9.317 millones de dólares), entre 2018 y 2023.Por ello, para muchos especialistas no fue sorpresa cuando en agosto de este año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mayoría relacionada con el mercado inmobiliario. En este contexto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) confirmó que dicha organización criminal se valía de la dinámica del mercado inmobiliario para lavar dinero.¿Cómo funciona este 'modus operandi'?Existen diferentes elementos propios del sector inmobiliario que facilitan a las organizaciones criminales inyectar recursos provenientes de actividades ilícitas.De acuerdo con la directora de Grupo 360, Maribel Vázquez, entre las principales características está que las transacciones involucran montos muy altos, muchas veces cubiertos en efectivo, y que las operaciones pueden hacerse a través de contratos privados, sobreevaluaciones o empresas, lo que "da apariencia de legalidad al dinero".Además de la evasión fiscal, este tipo de operaciones provoca un aumento en los precios del mercado, debido a las altas cantidades de recursos que se inyectan sin que exista una razón real en la oferta y la demanda.En Puerto Vallarta (oeste), donde se ubican algunas empresas vinculadas al CJNG, el precio promedio por metro cuadrado aumentó 176,6% desde 2021, mientras que el de las causas aumentó 94%.Según las autoridades estadounidenses, las empresas que operan en esta ciudad mexicana realizan fraudes con tiempos compartidos en complejos turísticos de la zona, además de ser usadas como fachada para lavar dinero.En la lista de empresas se ubican al menos tres de Sinaloa (noroeste), el segundo estado con mayor encarecimiento de vivienda desde 2018, solo detrás de Baja California (norte), donde se presume que operan hasta cinco compañías vinculadas al narcotráfico.En estas dos entidades, el preció aumentó un 32,7 y 33,9%, respectivamente, desde 2018, mientras que en entidades como Ciudad de México el porcentaje de encarecimiento fue de 27,4%."Cuando un comprador usa dinero ilícito, no está condicionado por el precio de mercado ni por su capacidad de crédito, por lo que puede pagar por encima del valor real para cerrar rápido la operación. Esto provoca un 'efecto arrastre': otros vendedores elevan sus precios, se distorsiona el mercado y se desplaza a quienes compran de forma legítima", agrega Vázquez.El negocio alcanza a EEUUSin embargo, este modus operandi no se limita a México. El propio Departamento del Tesoro EEUU reconoce que, en su mercado inmobiliario, con un valor de 47 billones de dólares en 2023, entre el 20% y el 30% de las transacciones "no están completamente sujetos a los requisitos integrales".Esto parece ser aprovechado por organizaciones criminales pues, en el último año, inversores mexicanos colocaron 1.400 millones de dólares en el mercado inmobiliario estadounidense, de los cuales el 50% se pagó en efectivo, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EEUU."Muchas veces, el dinero ilícito que entra a un mercado inmobiliario proviene de actividades del otro lado de la frontera, y las mismas organizaciones que compran en México pueden operar o invertir en Estados Unidos. Por eso, los casos que salen a la luz en un país son señales de alerta para el otro, reforzando la necesidad de cooperación binacional", señala la directora de Grupo 360.

