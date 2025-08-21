Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250821/1165682970.html
El alma rusa en un tocado: el 'kokoshnik', joya de la cultura nacional rusa
El alma rusa en un tocado: el 'kokoshnik', joya de la cultura nacional rusa
Sputnik Mundo
Rusia hoy busca proteger su memoria histórica y tradiciones, volviendo la mirada hacia su identidad nacional. Uno de los símbolos más llamativos de esto es el... 21.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-21T17:02+0000
2025-08-21T17:11+0000
multimedia
traje nacional
🎭 arte y cultura
tradiciones
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165683702_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_f54205a6c4dcb4253e9c3916cfcdb4e9.jpg
Sputnik te muestra imágenes tomadas por los corresponsales internacionales sobre este curioso atuendo.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165683702_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_0849b684eacfca2bb2f36761858497f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, traje nacional, 🎭 arte y cultura, tradiciones, 📷 fotos
фото, traje nacional, 🎭 arte y cultura, tradiciones, 📷 fotos

El alma rusa en un tocado: el 'kokoshnik', joya de la cultura nacional rusa

17:02 GMT 21.08.2025 (actualizado: 17:11 GMT 21.08.2025)
Síguenos en
Rusia hoy busca proteger su memoria histórica y tradiciones, volviendo la mirada hacia su identidad nacional. Uno de los símbolos más llamativos de esto es el 'kokoshnik', un antiguo tocado de las mujeres casadas. Hoy en día, está recobrando protagonismo: aparece en las colecciones de las mejores casas de moda y se luce en eventos de alta sociedad.
Sputnik te muestra imágenes tomadas por los corresponsales internacionales sobre este curioso atuendo.
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

La exposición Foro Internacional 'Rusia': Día de la república rusa de Altái.

La exposición Foro Internacional &#x27;Rusia&#x27;: Día de la república rusa de Altái. - Sputnik Mundo
1/12
© Sputnik / Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
Acceder al contenido multimedia

La exposición Foro Internacional 'Rusia': Día de la república rusa de Altái.

© Sputnik / Alexey Kudenko

Una joven muestra un kokoshnik creado por un maestro ruso, en el museo de arquitectura de madera Kostromskaya Sloboda en la ciudad rusa de Kostroma.

Una joven muestra un kokoshnik creado por un maestro ruso, en el museo de arquitectura de madera Kostromskaya Sloboda en la ciudad rusa de Kostroma. - Sputnik Mundo
2/12
© Sputnik / Alexey Kudenko

Una joven muestra un kokoshnik creado por un maestro ruso, en el museo de arquitectura de madera Kostromskaya Sloboda en la ciudad rusa de Kostroma.

© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

Mujeres con kokoshniks en la presentación del Foro Económico Oriental 2024 en Vladivostok.

Mujeres con kokoshniks en la presentación del Foro Económico Oriental 2024 en Vladivostok. - Sputnik Mundo
3/12
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Acceder al contenido multimedia

Mujeres con kokoshniks en la presentación del Foro Económico Oriental 2024 en Vladivostok.

© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimedia

Matrioskas espejadas con kokoshniks dorados frente al hotel Ucrania en Moscú. Autora del proyecto artístico: Tatiana Liksutova, arquitecta Nicole Krijeli.

Matrioskas espejadas con kokoshniks dorados frente al hotel Ucrania en Moscú. Autora del proyecto artístico: Tatiana Liksutova, arquitecta Nicole Krijeli. - Sputnik Mundo
4/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Acceder al contenido multimedia

Matrioskas espejadas con kokoshniks dorados frente al hotel Ucrania en Moscú. Autora del proyecto artístico: Tatiana Liksutova, arquitecta Nicole Krijeli.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Acceder al contenido multimedia

Una participante en la celebración de carnaval ruso Máslenitsa en el Valle de Lefkadia, en la región de Krasnodar.

Una participante en la celebración de carnaval ruso Máslenitsa en el Valle de Lefkadia, en la región de Krasnodar. - Sputnik Mundo
5/12
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
/
Acceder al contenido multimedia

Una participante en la celebración de carnaval ruso Máslenitsa en el Valle de Lefkadia, en la región de Krasnodar.

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Acceder al contenido multimedia

Participantes del Teatro Acuático de María Kiseliova se presentan en un show de campeones olímpicos en el marco de la Copa de la Federación en el Centro Olímpico de Natación Artística de Moscú.

Participantes del Teatro Acuático de María Kiseliova se presentan en un show de campeones olímpicos en el marco de la Copa de la Federación en el Centro Olímpico de Natación Artística de Moscú. - Sputnik Mundo
6/12
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Acceder al contenido multimedia

Participantes del Teatro Acuático de María Kiseliova se presentan en un show de campeones olímpicos en el marco de la Copa de la Federación en el Centro Olímpico de Natación Artística de Moscú.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimedia

Hinchas del Campeonato Mundial de Fútbol 2018 en la plaza Manézhnaya de Moscú.

Hinchas del Campeonato Mundial de Fútbol 2018 en la plaza Manézhnaya de Moscú. - Sputnik Mundo
7/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Acceder al contenido multimedia

Hinchas del Campeonato Mundial de Fútbol 2018 en la plaza Manézhnaya de Moscú.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Un hombre se tatúa la imagen de una chica con kokoshnik durante un festival de tatuajes en Moscú.

Un hombre se tatúa la imagen de una chica con kokoshnik durante un festival de tatuajes en Moscú. - Sputnik Mundo
8/12
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Un hombre se tatúa la imagen de una chica con kokoshnik durante un festival de tatuajes en Moscú.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Acceder al contenido multimedia

Desfile de la colección de ropa SLAVA ZAITSEV durante la Mercedes-Benz Fashion Week en Moscú.

Desfile de la colección de ropa SLAVA ZAITSEV durante la Mercedes-Benz Fashion Week en Moscú. - Sputnik Mundo
9/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Acceder al contenido multimedia

Desfile de la colección de ropa SLAVA ZAITSEV durante la Mercedes-Benz Fashion Week en Moscú.

© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

El 12.º Campeonato Nacional Abierto de Arado en la región de Leningrado, Rusia.

El 12.º Campeonato Nacional Abierto de Arado en la región de Leningrado, Rusia. - Sputnik Mundo
10/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Acceder al contenido multimedia

El 12.º Campeonato Nacional Abierto de Arado en la región de Leningrado, Rusia.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Acceder al contenido multimedia

Jóvenes en la ceremonia de bienvenida a los barcos de la Guardia Costera de China en la ciudad rusa de Vladivostok.

Jóvenes en la ceremonia de bienvenida a los barcos de la Guardia Costera de China en la ciudad rusa de Vladivostok. - Sputnik Mundo
11/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Acceder al contenido multimedia

Jóvenes en la ceremonia de bienvenida a los barcos de la Guardia Costera de China en la ciudad rusa de Vladivostok.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimedia

Ciclistas del Festival Primaveral de bicicletas de Moscú.

Ciclistas del Festival Primaveral de bicicletas de Moscú. - Sputnik Mundo
12/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Acceder al contenido multimedia

Ciclistas del Festival Primaveral de bicicletas de Moscú.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала