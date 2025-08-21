https://noticiaslatam.lat/20250821/1165682970.html

El alma rusa en un tocado: el 'kokoshnik', joya de la cultura nacional rusa

El alma rusa en un tocado: el 'kokoshnik', joya de la cultura nacional rusa

Sputnik Mundo

Rusia hoy busca proteger su memoria histórica y tradiciones, volviendo la mirada hacia su identidad nacional. Uno de los símbolos más llamativos de esto es el... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T17:02+0000

2025-08-21T17:02+0000

2025-08-21T17:11+0000

multimedia

traje nacional

🎭 arte y cultura

tradiciones

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165683702_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_f54205a6c4dcb4253e9c3916cfcdb4e9.jpg

Sputnik te muestra imágenes tomadas por los corresponsales internacionales sobre este curioso atuendo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, traje nacional, 🎭 arte y cultura, tradiciones, 📷 fotos