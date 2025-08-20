https://noticiaslatam.lat/20250820/que-conclusiones-saco-rusia-del-encuentro-entre-putin-y-trump-1165672019.html
Qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump
Qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump
La cumbre entre los mandatarios de Rusia y EEUU en Alaska transcurrió en un ambiente constructivo, según declararon ambas partes. No obstante, a pesar de que... 20.08.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump, cuáles son los planes de Rusia para recuperar su posición dominante en el espacio y qué significa para los rusos la figura de Fidel en el año de su centenario.
Qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump
Qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump
Qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump
La cumbre entre los mandatarios de Rusia y EEUU en Alaska transcurrió en un ambiente constructivo, según declararon ambas partes. No obstante, a pesar de que no se llegó a un acuerdo final sobre el fin del conflicto en torno a Ucrania, sí que se pueden sacar algunas conclusiones sobre lo que verdaderamente se habló a puertas cerradas.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre qué conclusiones sacó Rusia del encuentro entre Putin y Trump, cuáles son los planes de Rusia para recuperar su posición dominante en el espacio y qué significa para los rusos la figura de Fidel en el año de su centenario.