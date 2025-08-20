El número de bancarrotas declaradas en EEUU en julio llega a su nivel más alto desde 2020

La cifra de empresas que se declararon en quiebra en el país norteamericano, situación que se da tras un dramático desaceleramiento de las contrataciones en julio y junio, así como una contracción anualizada del 0,1% de la economía de EEUU, representa un aumento con respecto al mes pasado, cuando 63 empresas cerraron sus puertas.Entre las empresas que se declararon en quiebra recientemente, se encuentran marcas conocidas como la cadena de ropa Forever 21 o la tienda especializada en telas y manualidades Joann's, que durante los 2000 y hasta hace no mucho contaban con cientos de locales en EEUU y el resto del mundo.El medio señala que si bien aún no se han publicado las cifras de agosto, algunas empresas importantes ya se han declarado en bancarrota, entre ellas la cadena de moda Claire's. Esta cadena presentó su segunda solicitud de bancarrota el 6 de agosto, alegando una disminución en las ventas y las altas tasas de interés.
Los datos del S&P 500 Global muestran que, durante el mes pasado, las solicitudes de quiebra corporativa en EEUU alcanzaron su nivel más alto desde el pico alcanzado en la pandemia de COVID-19, en 2020, con 71 empresas, tanto públicas como privadas, declarándose en bancarrota, según reporta el portal 'Business Insider'.
La cifra de empresas que se declararon en quiebra en el país norteamericano, situación que se da tras un dramático desaceleramiento de las contrataciones en julio y junio, así como una contracción anualizada del 0,1% de la economía de EEUU, representa un aumento con respecto al mes pasado, cuando 63 empresas cerraron sus puertas.
"Las empresas están lidiando con tasas de interés elevadas a medida que la incertidumbre de la política arancelaria estadounidense presiona los costos y la resiliencia de la cadena de suministro", explicó en un informe el S&P 500 Global.
Entre las empresas que se declararon en quiebra recientemente, se encuentran marcas conocidas como la cadena de ropa Forever 21 o la tienda especializada en telas y manualidades Joann's, que durante los 2000 y hasta hace no mucho contaban con cientos de locales en EEUU y el resto del mundo.
El medio señala que si bien aún no se han publicado las cifras de agosto, algunas empresas importantes ya se han declarado en bancarrota, entre ellas la cadena de moda Claire's. Esta cadena presentó su segunda solicitud de bancarrota el 6 de agosto, alegando una disminución en las ventas y las altas tasas de interés.
