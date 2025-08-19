https://noticiaslatam.lat/20250819/palestina-participara-por-primera-vez-en-miss-universo-2025-1165644241.html

Palestina participará por primera vez en Miss Universo 2025

Palestina participará por primera vez en Miss Universo 2025

Sputnik Mundo

Nadeen Ayoub será la primera mujer en representar a Palestina en el certamen Miss Universo en 2025, anunció el organizador del certamen, la Organización Miss... 19.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-19T18:33+0000

2025-08-19T18:33+0000

2025-08-19T18:33+0000

internacional

🎭 arte y cultura

sociedad

palestina

bangkok

tailandia

miss universo

franja de gaza

concurso de belleza

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/13/1165644836_0:129:495:407_1920x0_80_0_0_a06f0fd69ed823fdf3702477e304c286.jpg

De este modo, la representante de Palestina de 27 años se unirá a las participantes de más de 130 países que competirán por el título de ganadora en el 74.º concurso internacional de belleza que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, capital de Tailandia.La futura participante publicó un anuncio en sus redes sociales, donde se compromete a "llevar la voz de su pueblo" al escenario internacional del certamen. Asimismo, destacó la gran tragedia que sufre Palestina, especialmente en la Franja de Gaza."Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fortaleza el mundo necesita ver", escribió Ayoub.¿Quién es Nadeen Ayoub?En 2022 la joven fue coronada Miss Palestina. Además, tomó parte en el certamen Miss Tierra 2022 en Filipinas y fue posicionada entre las finalistas, revelan los medios.Asimismo, Ayoub se perfila como activista: aboga por los derechos de la mujer y recauda fondos para ayudar a los niños que sufren de pobreza e invertir en la asistencia médica de su país.A la vez, es fundadora del proyecto ambiental, Olive Green Academy, y de la Organización Miss Palestina, que tiene como objetivo "empoderar y equipar a las niñas y mujeres jóvenes palestinas para que se conviertan en líderes filantrópicas y de sostenibilidad en sus comunidades".

https://noticiaslatam.lat/20250814/1165460427.html

palestina

bangkok

tailandia

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, sociedad, palestina, bangkok, tailandia, miss universo, franja de gaza, concurso de belleza