Palestina participará por primera vez en Miss Universo 2025
Palestina participará por primera vez en Miss Universo 2025
19.08.2025
De este modo, la representante de Palestina de 27 años se unirá a las participantes de más de 130 países que competirán por el título de ganadora en el 74.º concurso internacional de belleza que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, capital de Tailandia.La futura participante publicó un anuncio en sus redes sociales, donde se compromete a "llevar la voz de su pueblo" al escenario internacional del certamen. Asimismo, destacó la gran tragedia que sufre Palestina, especialmente en la Franja de Gaza."Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fortaleza el mundo necesita ver", escribió Ayoub.¿Quién es Nadeen Ayoub?En 2022 la joven fue coronada Miss Palestina. Además, tomó parte en el certamen Miss Tierra 2022 en Filipinas y fue posicionada entre las finalistas, revelan los medios.Asimismo, Ayoub se perfila como activista: aboga por los derechos de la mujer y recauda fondos para ayudar a los niños que sufren de pobreza e invertir en la asistencia médica de su país.A la vez, es fundadora del proyecto ambiental, Olive Green Academy, y de la Organización Miss Palestina, que tiene como objetivo "empoderar y equipar a las niñas y mujeres jóvenes palestinas para que se conviertan en líderes filantrópicas y de sostenibilidad en sus comunidades".
De este modo, la representante de Palestina de 27 años se unirá a las participantes de más de 130 países que competirán por el título de ganadora en el 74.º concurso internacional de belleza que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, capital de Tailandia.
"Esperamos con ilusión dar la bienvenida a la señora Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina junto a concursantes de todos los rincones del mundo", cita la agencia CNN el comunicado de la Organización Miss Universo.
La futura participante publicó un anuncio en sus redes sociales, donde se compromete a "llevar la voz de su pueblo" al escenario internacional del certamen. Asimismo, destacó la gran tragedia que sufre Palestina, especialmente en la Franja de Gaza.
"Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fortaleza el mundo necesita ver", escribió Ayoub.
En 2022 la joven fue coronada Miss Palestina. Además, tomó parte en el certamen Miss Tierra 2022 en Filipinas y fue posicionada entre las finalistas, revelan los medios.
Asimismo, Ayoub se perfila como activista: aboga por los derechos de la mujer y recauda fondos para ayudar a los niños que sufren de pobreza e invertir en la asistencia médica de su país.
A la vez, es fundadora del proyecto ambiental, Olive Green Academy, y de la Organización Miss Palestina, que tiene como objetivo "empoderar y equipar a las niñas y mujeres jóvenes palestinas para que se conviertan en líderes filantrópicas y de sostenibilidad en sus comunidades".
"No me define mi sufrimiento. Me definen mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo", rezan las palabras escritas por Ayoub en la portada del sitio web de la Organización Miss Palestina.
