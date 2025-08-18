https://noticiaslatam.lat/20250818/la-falta-de-agua-potable-se-suma-a-los-problemas-que-enfrentan-los-palestinos-en-gaza-1165593417.html

La falta de agua potable se suma a los problemas que enfrentan los palestinos en Gaza

De acuerdo con lo informado por el medio, la mayoría de las instalaciones de agua del enclave han resultado dañadas o destruidas por el Ejército de Israel en los casi dos años de conflicto, por lo que es común que los habitantes de Gaza pasen días sin lavarse. Además, añade el diario, en el territorio palestino, debido a la restricción del ingreso de bienes por parte de Israel, el jabón es un bien escaso y las enfermedades infecciosas se propagan rápidamente.Los residentes de Gaza actualmente consumen mucha menos agua que el estándar de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, de 15 litros de agua por persona al día en promedio, para beber y lavarse. En algunas zonas, la gente consume tan solo dos litros al día.El medio señala que Israel ha tomado medidas para permitir un mayor acceso a alimentos y agua, como respuesta a las crecientes críticas internacionales, con el Gobierno de Benjamín Netanyahu anunciando recientemente que reconectaría —luego de mantenerla cerrada durante cuatro meses— la principal planta desalinizadora de Gaza a su red eléctrica. Además, se ha restablecido el suministro de agua desde Israel hasta el norte de Gaza a principios de este mes. Sin embargo, el diario señala que esas medidas —al igual que las acciones tomadas por otras organizaciones internacionales o países— no serán suficientes para revertir la dramática crisis humanitaria."Todo eso llevará tiempo, y la ya precaria situación humanitaria de Gaza ha empeorado significativamente desde el fin del alto el fuego en marzo. Con el aumento de las muertes por hambre y la inseguridad alimentaria, los expertos afirman que el enclave se está hundiendo en la hambruna", sentencia el diario.

