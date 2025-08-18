La falta de agua potable se suma a los problemas que enfrentan los palestinos en Gaza
En el enclave palestino, bajo el control del Gobierno de Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, "el problema no es solo la lucha diaria por encontrar comida, también es encontrar suficiente agua potable", señala el diario 'The Wall Street Journal'.
De acuerdo con lo informado por el medio, la mayoría de las instalaciones de agua del enclave han resultado dañadas o destruidas por el Ejército de Israel en los casi dos años de conflicto, por lo que es común que los habitantes de Gaza pasen días sin lavarse.
"Tres acueductos israelíes, que antes de la guerra abastecían alrededor del 13% del agua de Gaza, han funcionado solo esporádicamente desde el inicio del conflicto debido a frecuentes daños causados. Los pozos y las plantas desalinizadoras han sufrido daños, carecen de repuestos y productos químicos para tratar el agua o se encuentran en zonas donde el ejército israelí ha ordenado a la población que abandone el lugar", afirma el artículo.
Además, añade el diario, en el territorio palestino, debido a la restricción del ingreso de bienes por parte de Israel, el jabón es un bien escaso y las enfermedades infecciosas se propagan rápidamente.
"Los residentes recorren largas distancias y hacen cola durante horas para llenar bidones con agua subterránea de pozos para lavarse y con agua desalinizada distribuida por camiones cisterna para beber. Las familias racionan la cantidad de agua que beben y, a veces, beben agua subterránea, aunque a menudo está contaminada con agua de mar o aguas residuales", alerta el Wall Street Journal.
Los residentes de Gaza actualmente consumen mucha menos agua que el estándar de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, de 15 litros de agua por persona al día en promedio, para beber y lavarse. En algunas zonas, la gente consume tan solo dos litros al día.
"El combustible y la electricidad —para los camiones de reparto de agua, para el funcionamiento de las bombas de los pozos y para alimentar las propias plantas— escasean críticamente, mientras que unos 255 de los 392 pozos de agua están inoperables o fuera de alcance, según Unicef, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia", apunta el artículo.
El medio señala que Israel ha tomado medidas para permitir un mayor acceso a alimentos y agua, como respuesta a las crecientes críticas internacionales, con el Gobierno de Benjamín Netanyahu anunciando recientemente que reconectaría —luego de mantenerla cerrada durante cuatro meses— la principal planta desalinizadora de Gaza a su red eléctrica. Además, se ha restablecido el suministro de agua desde Israel hasta el norte de Gaza a principios de este mes.
Sin embargo, el diario señala que esas medidas —al igual que las acciones tomadas por otras organizaciones internacionales o países— no serán suficientes para revertir la dramática crisis humanitaria.
"Todo eso llevará tiempo, y la ya precaria situación humanitaria de Gaza ha empeorado significativamente desde el fin del alto el fuego en marzo. Con el aumento de las muertes por hambre y la inseguridad alimentaria, los expertos afirman que el enclave se está hundiendo en la hambruna", sentencia el diario.
