Extraen más de 35.000 toneladas de basura de la infraestructura hídrica de la zona centro de México
Extraen más de 35.000 toneladas de basura de la infraestructura hídrica de la zona centro de México
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México comunicó que se rompió un récord histórico en el retiro de agua en la zona centro del país, alcanzando un... 18.08.2025
Según detalló el Gobierno mexicano en un comunicado, se extrajeron más de 35.000 toneladas de desechos y 279.000 metros cúbicos de azolve en zonas clave como la presa Los Cuartos, el dren Chimalhuacán II, el río Texcoco y el Gran Canal, las cuales comprenden el Valle de México (formado por la capital y la zona metropolitana).A la par, se implementó un operativo en el Estado de México para desalojar otros 823.000 metros cúbicos entre desechos y azolve, añade el comunicado.Además, ante las lluvias registradas durante la tarde y noche del pasado 10 de agosto, que expertos climáticos han señalado fue una de las jornadas más lluviosas de las últimas décadas en la Ciudad de México y zonas aledañas, se desalojaron hasta 74.000 litros cada segundo, mediante la operación de 37 de equipos.Por otra parte, señala la Conagua, se han implementado operativos emergentes de bombeo de agua, enviando personal y equipo móvil especializado a los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como a las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.Esto, apuntaron las autoridades, con el fin de apoyar a los organismos operadores de los servicios de agua locales y, con ello, a la población, incluyendo personal y usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.Allí, a partir del 10 de agosto, se ha trabajado en calles y drenajes, "con el fin de desalojar azolve y, con ello, contribuir al saneamiento de las zonas para permitir el desalojo de agua más acelerado, reduciendo los riesgos para la población", señalaron. Las fuertes lluvias en el Valle de México ocasionaron diversas afectaciones en la capital, como caídas de árboles, daños de viviendas e interrupciones del servicio de transporte.
Extraen más de 35.000 toneladas de basura de la infraestructura hídrica de la zona centro de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México comunicó que se rompió un récord histórico en el retiro de agua en la zona centro del país, alcanzando un flujo de hasta 91.000 litros por segundo gracias al trabajo de 49 de los 60 equipos de bombeo de gran capacidad durante la semana pasada, marcada por la caída torrencial de lluvias.
Según detalló el Gobierno mexicano en un comunicado, se extrajeron más de 35.000 toneladas de desechos y 279.000 metros cúbicos de azolve en zonas clave como la presa Los Cuartos, el dren Chimalhuacán II, el río Texcoco y el Gran Canal, las cuales comprenden el Valle de México (formado por la capital y la zona metropolitana).

A la par, se implementó un operativo en el Estado de México para desalojar otros 823.000 metros cúbicos entre desechos y azolve, añade el comunicado.

Además, ante las lluvias registradas durante la tarde y noche del pasado 10 de agosto, que expertos climáticos han señalado fue una de las jornadas más lluviosas de las últimas décadas en la Ciudad de México y zonas aledañas, se desalojaron hasta 74.000 litros cada segundo, mediante la operación de 37 de equipos.

Por otra parte, señala la Conagua, se han implementado operativos emergentes de bombeo de agua, enviando personal y equipo móvil especializado a los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como a las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Esto, apuntaron las autoridades, con el fin de apoyar a los organismos operadores de los servicios de agua locales y, con ello, a la población, incluyendo personal y usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Allí, a partir del 10 de agosto, se ha trabajado en calles y drenajes, "con el fin de desalojar azolve y, con ello, contribuir al saneamiento de las zonas para permitir el desalojo de agua más acelerado, reduciendo los riesgos para la población", señalaron.
Las fuertes lluvias en el Valle de México ocasionaron diversas afectaciones en la capital, como caídas de árboles, daños de viviendas e interrupciones del servicio de transporte.
