Corea del Sur y EEUU dan inicio al ejercicio militar Ulchi Freedom Shield

Corea del Sur y Estados Unidos dieron comienzo al ejercicio Ulchi Freedom Shield (UFS), un entrenamiento clave que busca mejorar las capacidades aliadas, según reportó la agencia de noticias 'Yonhap'.
En el ejercicio, que se prolongará hasta el 28 de agosto, participarán unos 18.000 soldados surcoreanos y un número similar de militares estadounidenses.
La edición de este año tendrá una escala similar a la de 2024, pero unos 40 entrenamientos de campo previstos para agosto fueron reprogramados para septiembre, según Yonhap, para reducir las tensiones con el norte.
Paralelamente al UFS se llevará a cabo a un ejercicio de defensa civil, de cuatro días de duración, en el que participarán unos 580.000 civiles para capacitarse, entre otras cosas, en la respuesta a los ataques con drones y ciberataques.
