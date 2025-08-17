https://noticiaslatam.lat/20250817/ministra-de-energia-de-ecuador-garantiza-que-no-habra-apagones-en-la-etapa-de-sequia-1165574498.html

Ministra de Energía de Ecuador garantiza que no habrá apagones en la etapa de sequía

"Lo que ha habido son cortes específicos, que son debido a, por ejemplo, aves, árboles que se caen o ramas que se caen, tema de viento y los tendidos eléctricos", señaló Manzano en un mensaje difundido en la red social X. La funcionaria prometió que podía garantizar el suministro eléctrico, tal como ha referido en todas las entrevistas que ha respondido en los medios de comunicación al ser cuestionada sobre el tema.Indicó que el país cuenta con más de 115.000 kilómetros de líneas de medio voltaje y más de 12.000 km de otro tipo de líneas y 619 subestaciones, a las cuales se les está realizando mantenimiento.Añadió que el embalse de Mazar, el más grande del país y considerado clave para garantizar el suministro estable de energía, cuenta desde enero con más de 2.153 metros sobre el nivel del mar. En 2024 Ecuador registró la suspensión del servicio eléctrico hasta por 14 horas diarias a causa de la sequía, principalmente, y a la falta de capacidad de generación. En el país, el 72% de la energía que se produce es a través de las hidroeléctricas, por lo cual el déficit en la capacidad de generación se elevó a 1.080 megavatios. Ello obligó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a comprar energía a Colombia y a contratar barcazas con generadores a bordo para suplir el déficit. Además de la situación climática, el Ejecutivo atribuyó entre las causales de esa situación del año pasado a los incumplimientos del plan de mantenimiento y de desarrollo en el sector, el incremento poblacional y problemas de corrupción. Recientemente, la Contraloría señaló irregularidades en la contratación para la adquisición de generadores que no han sido instalados en el país y con los cuales se buscaba crear mayor capacidad de generación para evitar problemas del suministro eléctrico este año.

