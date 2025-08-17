https://noticiaslatam.lat/20250817/el-sarampion-sigue-expandiendose-en-mexico-ya-van-4000-casos-1165572401.html

El sarampión sigue expandiéndose en México: ya van 4.000 casos

El sarampión sigue expandiéndose en México: ya van 4.000 casos

Sputnik Mundo

La Secretaría de Salud publicó su último reporte sobre el brote, confirmando un total de 4.079 contagios, la gran mayoría en el estado de Chihuahua. El... 17.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-17T06:02+0000

2025-08-17T06:02+0000

2025-08-17T06:02+0000

américa latina

méxico

sarampión

💗 salud

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/12/1162098763_0:249:2757:1800_1920x0_80_0_0_31a4b9d0aca08f397c40a462f0b6f35e.jpg

Chihuahua es el estado que registra el mayor número de infectados, con 3.796 casos, es decir, el 93% del total. Le siguen Sonora (87); Coahuila (49), Durango (22) y Zacatecas (21).Según los expertos, el actual brote en América del Norte tiene como epicentro Texas, estado de EEUU colindante con Chihuahua y que ha registrado en su parte oeste desde comienzo de año un fuerte aumento de contagios, atribuido al creciente escepticismo de una parte de la población adulta a vacunar a sus hijos.David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud de México, ha dicho que espera erradicar el brote sarampión en el país para noviembre, a la vez que el Gobierno de Chihuahua ha reforzado la campaña de vacunación contra la infección a lo largo del estado.Aunque el sarampión es altamente contagioso y puede provocar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte en los casos más graves, también es fácilmente prevenible. La vacuna contra la enfermedad es obligatoria entre la población infantil en la mayoría de los países del mundo.

https://noticiaslatam.lat/20250803/1165112473.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, sarampión, 💗 salud