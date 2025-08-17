Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana
Avión gubernamental Il-96-300 de la escuadrilla especial Rossiya llega a la ciudad de Anchorage, en Alaska, en la que se ha celebrado la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump.
Un grupo de personas visita el santuario del santo chií Abdulazim en la ciudad iraní de Shahr-e Rey.
Participantes en un mitin electoral en apoyo a uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia.
Niños nadando en una piscina instalada en la azotea de un edificio en la ciudad egipcia de El Cairo.
Un hombre lleva a una oveja en su moto durante un incendio forestal en la ciudad griega de Patras.
Devotos saludan al papa León XIV tras concluir la audiencia general semanal en el Vaticano.
La Luna llena aparece detrás de la llama de un quemador de gas colocado en lo alto de una de las columnas en San Petersburgo.
Donald Trump aprieta las manos del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, durante la reunión en Washington para tratar la resolución pacífica del conflicto entre esos dos países del Cáucaso.
La esposa del asesinado candidato presidencial y senador Miguel Uribe abraza a una de sus hijas durante una ceremonia en el Parlamento colombiano.
Habitantes locales y voluntarios se unen para extinguir un incendio forestal que se aproxima en Laroco, al noroeste de España.
Robots humanoides de la empresa Unitree Robotics compiten en un combate de boxeo en la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín.
Un padre con su hijo en el lugar donde antes estaba su casa y que ahora está inundado por el mar, en la isla de Pugad, Filipinas.
La librería Cliff Bookstore, instalada en un acantilado en China.
Celebración del Día de la Ciudad en el paseo marítimo de la ciudad rusa de Yalta, en Crimea.
Bañistas en el río Spree, en Berlín.
Bombero se toma un descanso cerca de la ciudad turca de Izmir al término de las labores de extinción.
Las Perseidas son una lluvia de meteoritos que aparece cada año en agosto desde la constelación de Perseo. Se forma como resultado del tránsito de la Tierra a través de la estela de partículas de polvo expulsadas por el cometa Swift-Tuttle.
