https://noticiaslatam.lat/20250817/1165544974.html

Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana

Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El arribo de la delegación rusa... 17.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-17T12:00+0000

2025-08-17T12:00+0000

2025-08-17T12:00+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165545147_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_c2051f67212dc3eece46b24ab4872109.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos