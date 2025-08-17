Mundo
URGENTE: Se abren los centros de votación en Bolivia para las elecciones generales
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250817/1165544974.html
Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana
Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El arribo de la delegación rusa... 17.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-17T12:00+0000
2025-08-17T12:00+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165545147_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_c2051f67212dc3eece46b24ab4872109.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165545147_967:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_38ddf1225decfaa72d8b30ad74832888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Preparativos a la cumbre Putin-Trump, la muerte de Uribe e incendios en Europa, en las fotos de la semana

12:00 GMT 17.08.2025
Síguenos en
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El arribo de la delegación rusa encabezada por Vladímir Putin a Alaska para reunirse con Donald Trump, el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe y la ola de calor con incendios en Europa, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

Avión gubernamental Il-96-300 de la escuadrilla especial Rossiya llega a la ciudad de Anchorage, en Alaska, en la que se ha celebrado la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump.

Avión gubernamental Il-96-300 de la escuadrilla especial Rossiya llega a la ciudad de Anchorage, en Alaska, en la que se ha celebrado la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump. - Sputnik Mundo
1/17
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia

Avión gubernamental Il-96-300 de la escuadrilla especial Rossiya llega a la ciudad de Anchorage, en Alaska, en la que se ha celebrado la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump.

© AP Photo / Vahid Salemi

Un grupo de personas visita el santuario del santo chií Abdulazim en la ciudad iraní de Shahr-e Rey.

Un grupo de personas visita el santuario del santo chií Abdulazim en la ciudad iraní de Shahr-e Rey. - Sputnik Mundo
2/17
© AP Photo / Vahid Salemi

Un grupo de personas visita el santuario del santo chií Abdulazim en la ciudad iraní de Shahr-e Rey.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Participantes en un mitin electoral en apoyo a uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia.

Participantes en un mitin electoral en apoyo a uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia. - Sputnik Mundo
3/17
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Participantes en un mitin electoral en apoyo a uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia.

© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

Niños nadando en una piscina instalada en la azotea de un edificio en la ciudad egipcia de El Cairo.

Niños nadando en una piscina instalada en la azotea de un edificio en la ciudad egipcia de El Cairo. - Sputnik Mundo
4/17
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

Niños nadando en una piscina instalada en la azotea de un edificio en la ciudad egipcia de El Cairo.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Un hombre lleva a una oveja en su moto durante un incendio forestal en la ciudad griega de Patras.

Un hombre lleva a una oveja en su moto durante un incendio forestal en la ciudad griega de Patras. - Sputnik Mundo
5/17
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Un hombre lleva a una oveja en su moto durante un incendio forestal en la ciudad griega de Patras.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Devotos saludan al papa León XIV tras concluir la audiencia general semanal en el Vaticano.

Devotos saludan al papa León XIV tras concluir la audiencia general semanal en el Vaticano. - Sputnik Mundo
6/17
© AP Photo / Gregorio Borgia

Devotos saludan al papa León XIV tras concluir la audiencia general semanal en el Vaticano.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

La Luna llena aparece detrás de la llama de un quemador de gas colocado en lo alto de una de las columnas en San Petersburgo.

La Luna llena aparece detrás de la llama de un quemador de gas colocado en lo alto de una de las columnas en San Petersburgo. - Sputnik Mundo
7/17
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

La Luna llena aparece detrás de la llama de un quemador de gas colocado en lo alto de una de las columnas en San Petersburgo.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Donald Trump aprieta las manos del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, durante la reunión en Washington para tratar la resolución pacífica del conflicto entre esos dos países del Cáucaso.

Donald Trump aprieta las manos del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, durante la reunión en Washington para tratar la resolución pacífica del conflicto entre esos dos países del Cáucaso. - Sputnik Mundo
8/17
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Donald Trump aprieta las manos del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, durante la reunión en Washington para tratar la resolución pacífica del conflicto entre esos dos países del Cáucaso.

© AP Photo / Fernando Vergara

La esposa del asesinado candidato presidencial y senador Miguel Uribe abraza a una de sus hijas durante una ceremonia en el Parlamento colombiano.

La esposa del asesinado candidato presidencial y senador Miguel Uribe abraza a una de sus hijas durante una ceremonia en el Parlamento colombiano. - Sputnik Mundo
9/17
© AP Photo / Fernando Vergara

La esposa del asesinado candidato presidencial y senador Miguel Uribe abraza a una de sus hijas durante una ceremonia en el Parlamento colombiano.

© AP Photo / Lalo R. Villar

Habitantes locales y voluntarios se unen para extinguir un incendio forestal que se aproxima en Laroco, al noroeste de España.

Habitantes locales y voluntarios se unen para extinguir un incendio forestal que se aproxima en Laroco, al noroeste de España. - Sputnik Mundo
10/17
© AP Photo / Lalo R. Villar

Habitantes locales y voluntarios se unen para extinguir un incendio forestal que se aproxima en Laroco, al noroeste de España.

© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

Robots humanoides de la empresa Unitree Robotics compiten en un combate de boxeo en la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín.

Robots humanoides de la empresa Unitree Robotics compiten en un combate de boxeo en la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín. - Sputnik Mundo
11/17
© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

Robots humanoides de la empresa Unitree Robotics compiten en un combate de boxeo en la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín.

© Getty Images / Ezra Acayan

Un padre con su hijo en el lugar donde antes estaba su casa y que ahora está inundado por el mar, en la isla de Pugad, Filipinas.

Un padre con su hijo en el lugar donde antes estaba su casa y que ahora está inundado por el mar, en la isla de Pugad, Filipinas. - Sputnik Mundo
12/17
© Getty Images / Ezra Acayan

Un padre con su hijo en el lugar donde antes estaba su casa y que ahora está inundado por el mar, en la isla de Pugad, Filipinas.

© Getty Images / VCG/Long Tao

La librería Cliff Bookstore, instalada en un acantilado en China.

La librería Cliff Bookstore, instalada en un acantilado en China. - Sputnik Mundo
13/17
© Getty Images / VCG/Long Tao

La librería Cliff Bookstore, instalada en un acantilado en China.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

Celebración del Día de la Ciudad en el paseo marítimo de la ciudad rusa de Yalta, en Crimea.

Celebración del Día de la Ciudad en el paseo marítimo de la ciudad rusa de Yalta, en Crimea. - Sputnik Mundo
14/17
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Acceder al contenido multimedia

Celebración del Día de la Ciudad en el paseo marítimo de la ciudad rusa de Yalta, en Crimea.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Bañistas en el río Spree, en Berlín.

Bañistas en el río Spree, en Berlín. - Sputnik Mundo
15/17
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Bañistas en el río Spree, en Berlín.

© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus

Bombero se toma un descanso cerca de la ciudad turca de Izmir al término de las labores de extinción.

Bombero se toma un descanso cerca de la ciudad turca de Izmir al término de las labores de extinción. - Sputnik Mundo
16/17
© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus

Bombero se toma un descanso cerca de la ciudad turca de Izmir al término de las labores de extinción.

© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

Las Perseidas son una lluvia de meteoritos que aparece cada año en agosto desde la constelación de Perseo. Se forma como resultado del tránsito de la Tierra a través de la estela de partículas de polvo expulsadas por el cometa Swift-Tuttle.

Las Perseidas son una lluvia de meteoritos que aparece cada año en agosto desde la constelación de Perseo. Se forma como resultado del tránsito de la Tierra a través de la estela de partículas de polvo expulsadas por el cometa Swift-Tuttle. - Sputnik Mundo
17/17
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

Las Perseidas son una lluvia de meteoritos que aparece cada año en agosto desde la constelación de Perseo. Se forma como resultado del tránsito de la Tierra a través de la estela de partículas de polvo expulsadas por el cometa Swift-Tuttle.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала