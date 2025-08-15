https://noticiaslatam.lat/20250815/filtracion-nuclear-en-reino-unido-grave-incidente-nuclear-ocultado-por-el-gobierno---1165503612.html

Filtración nuclear en Reino Unido: grave incidente nuclear ocultado por el Gobierno

Filtración nuclear en Reino Unido: grave incidente nuclear ocultado por el Gobierno

Fuentes oficiales revelan que en la base naval británica de Clyde (también conocida como Faslane) se registró un incidente nuclear con potencial riesgo de... 15.08.2025, Sputnik Mundo

El incidente, registrado entre enero y abril de este año, fue clasificado como categoría A, lo que implica una probabilidad real o alta de emisión de sustancias radiactivas al medioambiente.La base Clyde alberga todos los submarinos de la Marina Real británica, incluidos las de la clase Vanguard, equipados con misiles balísticos Trident con ojivas nucleares.Según la publicación, la Agencia Escocesa de Protección Ambiental y el Ministerio de Defensa británico han ocultado información sobre fugas durante años, alegando motivos de seguridad nacional. El caso salió a la luz por una respuesta escrita de la ministra de Adquisiciones e Industria de Defensa, María Eagle."Entre el 1 de enero y el 22 de abril, en Clyde se registró un evento de categoría A, dos de categoría B, siete de categoría C y cuatro de categoría D. Otros cinco casos fueron considerados 'menos graves'", afirma la ministra.No es la primera vez que Faslane enfrenta un incidente de categoría A: el Ministerio de Defensa informó de dos casos similares entre 2006 y 2007, y otro en 2023.

