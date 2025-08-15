https://noticiaslatam.lat/20250815/filtracion-nuclear-en-reino-unido-grave-incidente-nuclear-ocultado-por-el-gobierno---1165503612.html
Filtración nuclear en Reino Unido: grave incidente nuclear ocultado por el Gobierno
Filtración nuclear en Reino Unido: grave incidente nuclear ocultado por el Gobierno
15.08.2025
El incidente, registrado entre enero y abril de este año, fue clasificado como categoría A, lo que implica una probabilidad real o alta de emisión de sustancias radiactivas al medioambiente.La base Clyde alberga todos los submarinos de la Marina Real británica, incluidos las de la clase Vanguard, equipados con misiles balísticos Trident con ojivas nucleares.Según la publicación, la Agencia Escocesa de Protección Ambiental y el Ministerio de Defensa británico han ocultado información sobre fugas durante años, alegando motivos de seguridad nacional. El caso salió a la luz por una respuesta escrita de la ministra de Adquisiciones e Industria de Defensa, María Eagle."Entre el 1 de enero y el 22 de abril, en Clyde se registró un evento de categoría A, dos de categoría B, siete de categoría C y cuatro de categoría D. Otros cinco casos fueron considerados 'menos graves'", afirma la ministra.No es la primera vez que Faslane enfrenta un incidente de categoría A: el Ministerio de Defensa informó de dos casos similares entre 2006 y 2007, y otro en 2023.
Fuentes oficiales revelan que en la base naval británica de Clyde (también conocida como Faslane) se registró un incidente nuclear con potencial riesgo de emisión radiactiva. El suceso ocurrió a principios del 2025, pero sólo ahora hizo pública la información el Ministerio de Defensa de Reino Unido.
El incidente, registrado entre enero y abril de este año, fue clasificado como categoría A, lo que implica una probabilidad real o alta de emisión de sustancias radiactivas al medioambiente.
La base Clyde alberga todos los submarinos de la Marina Real británica, incluidos las de la clase Vanguard, equipados con misiles balísticos Trident con ojivas nucleares.
"Esta revelación generará una gran preocupación sobre el mantenimiento de los submarinos nucleares Trident en Escocia y planteará dudas sobre la transparencia, ya que el incidente se mantuvo en secreto hasta ahora", señala al respecto The Telegraph.
Según la publicación, la Agencia Escocesa de Protección Ambiental y el Ministerio de Defensa británico han ocultado información sobre fugas durante años, alegando motivos de seguridad nacional. El caso salió a la luz por una respuesta escrita de la ministra de Adquisiciones e Industria de Defensa, María Eagle.
"Entre el 1 de enero y el 22 de abril, en Clyde se registró un evento de categoría A, dos de categoría B, siete de categoría C y cuatro de categoría D. Otros cinco casos fueron considerados 'menos graves'", afirma la ministra.
No es la primera vez que Faslane enfrenta un incidente de categoría A: el Ministerio de Defensa informó de dos casos similares entre 2006 y 2007, y otro en 2023.
