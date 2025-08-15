Cumbre Putin-Trump: Rusia está en posición de fuerza

© Sputnik

Vladímir Putin se presenta a la cumbre con Donald Trump en una posición fuerte: sus tropas están avanzando en Donbás a un ritmo sin precedentes, su economía demuestra una impresionante resistencia, mientras que los pasos del Kremlin en cuanto a potenciar el arsenal estratégico nacional tampoco contribuyen a la idea de ignorar sus intereses vitales.