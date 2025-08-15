Mundo
Arranca la histórica reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska, minuto a minuto
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Cumbre Putin-Trump: Rusia está en posición de fuerza
Cumbre Putin-Trump: Rusia está en posición de fuerza
Vladímir Putin se presenta a la cumbre con Donald Trump en una posición fuerte: sus tropas están avanzando en Donbás a un ritmo sin precedentes, su economía... 15.08.2025, Sputnik Mundo
Cumbre Putin-Trump: Rusia está en posición de fuerza

19:00 GMT 15.08.2025
Vladímir Putin se presenta a la cumbre con Donald Trump en una posición fuerte: sus tropas están avanzando en Donbás a un ritmo sin precedentes, su economía demuestra una impresionante resistencia, mientras que los pasos del Kremlin en cuanto a potenciar el arsenal estratégico nacional tampoco contribuyen a la idea de ignorar sus intereses vitales.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos es la determinación que están mostrando los BRICS para dar una respuesta común a las amenazas tarifarias de Washington.
El podcast también llama la atención sobre los peligros que presenta el desarrollo de la inteligencia artificial, habiendo voces de peso desde el sector que alertan del riesgo de la extinción de la humanidad.
Por último, el programa aborda el recrudecimiento de la presión estadounidense sobre Venezuela.
Puentes Informativos
