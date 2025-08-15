Cumbre Putin-Trump: Rusia está en posición de fuerza

https://noticiaslatam.lat/20250815/cumbre-putin-trump-rusia-esta-en-posicion-de-fuerza-1165512497.html
Vladímir Putin se presenta a la cumbre con Donald Trump en una posición fuerte: sus tropas están avanzando en Donbás a un ritmo sin precedentes, su economía demuestra una impresionante resistencia, mientras que los pasos del Kremlin en cuanto a potenciar el arsenal estratégico nacional tampoco contribuyen a la idea de ignorar sus intereses vitales.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos
es la determinación que están mostrando los BRICS para dar una respuesta común a las amenazas tarifarias de Washington
.
El podcast
también llama la atención sobre los peligros que presenta el desarrollo de la inteligencia artificial
, habiendo voces de peso desde el sector que alertan del riesgo de la extinción de la humanidad.
Por último, el programa aborda el recrudecimiento de la presión estadounidense sobre Venezuela
.