Turcólogos de diferentes países se reunirán en la república rusa de Altái

Turcólogos de diferentes países se reunirán en la república rusa de Altái

La II Conferencia Científica y Práctica Internacional "Altái: la patria de los turcos. Hacia la historia del origen de la civilización turca" se celebrará en... 14.08.2025, Sputnik Mundo

La conferencia reunirá a funcionarios gubernamentales, historiadores destacados, turcólogos, altaístas, arqueólogos y lingüistas de diversos países. El tema de debate será la cultura túrquica y su influencia en la historia mundial.El director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), Dmitri Kiseliov, asistirá a la conferencia como invitado de honor.La primera conferencia de este tipo, celebrada en 2024, reunió a más de 70 científicos de Uzbekistán, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Kirguistán, Bielorrusia, Hungría, Mongolia y otros países. Los participantes intercambiaron los últimos datos científicos, teorías y puntos de vista sobre el proceso de origen y asentamiento de los pueblos túrquicos en toda Eurasia.La conferencia fue organizada por la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica de la Presidencia de la Federación de Rusia, el Gobierno de la república de Altái, el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia, el Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, la Sociedad Histórica Militar Rusa, la Sociedad Rusa Conocimiento y la Sociedad Histórica Rusa.

