Ortega recuerda a Colombia el fallo por delimitación de fronteras en el Caribe

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
Marcela Rivera
Marcela Rivera
04:45 GMT 14.08.2025 (actualizado: 06:39 GMT 14.08.2025)
Marcela Rivera
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recordó a su par colombiano, Gustavo Petro, el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para establecer la delimitación marítima entre ambas naciones en el mar Caribe, a partir de la medida de 2012.

"He hablado con los presidentes colombianos [a lo largo del tiempo] (...). Hemos intercambiado a ver cuándo se puede, pero todavía no se logra abordar [este tema]. El presidente Petro nos mandó decir que estaban dispuestos [a realizar esta acción]; nosotros inmediatamente le dijimos la contraparte para que empezaran a delimitar lo que mandaba la Corte", afirmó el mandatario centroamericano.

La CIJ falló en 2012 a favor de reconocer la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y otros cayos, pese a la cercanía geográfica de estos territorios con Nicaragua.
El mismo fallo otorgó al país centroamericano 75.000 kilómetros cuadrados adicionales a su mar territorial que, antes de la resolución, eran explotados por Colombia.
Sin embargo, el organismo internacional puso fin al litigio territorial entre Managua y Bogotá en 2023, al rechazar la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el Caribe
No obstante, aún está pendiente la aprobación de un acuerdo bilateral para establecer las condiciones del pueblo raizal que vive en San Andrés, pero que realiza labores de pesca en las aguas del Caribe nicaragüense.
"Colombia, que ha reclamado tierras y aguas en la zona, está lejísimos, tan lejos que los únicos poblados que están ahí cerca están [más próximos] a Nicaragua (...). [San Andrés] es una comunidad que tiene una relación familiar: nuestro canciller Valdrack [Jaentschke] nació allá enfrente, en las tierras que han reclamado los colombianos", comentó Ortega.
El copresidente de la nación centroamericana destacó que Nicaragua aún está al pendiente de la delimitación, aunque reconoció los desafíos que enfrenta Bogotá en la actualidad.
"Estamos esperando todavía. Claro, Colombia tiene muchos problemas [hoy en día]. Lo entendemos", manifestó Ortega durante el acto por el 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua.
Ahí, el dirigente latinoamericano otorgó la medalla Honor al Mérito Naval al comandante general de la Armada Bolivariana de Venezuela, almirante Ashraf Suleimán Gutiérrez, y al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, el contralmirante Luis Reyes López, así como a los jefes de las Marinas de Honduras y El Salvador.
