Ortega recuerda a Colombia el fallo por delimitación de fronteras en el Caribe

Ortega recuerda a Colombia el fallo por delimitación de fronteras en el Caribe

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recordó a su par colombiano, Gustavo Petro, el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)... 14.08.2025

La CIJ falló en 2012 a favor de reconocer la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y otros cayos, pese a la cercanía geográfica de estos territorios con Nicaragua.El mismo fallo otorgó al país centroamericano 75.000 kilómetros cuadrados adicionales a su mar territorial que, antes de la resolución, eran explotados por Colombia.Sin embargo, el organismo internacional puso fin al litigio territorial entre Managua y Bogotá en 2023, al rechazar la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el CaribeNo obstante, aún está pendiente la aprobación de un acuerdo bilateral para establecer las condiciones del pueblo raizal que vive en San Andrés, pero que realiza labores de pesca en las aguas del Caribe nicaragüense."Colombia, que ha reclamado tierras y aguas en la zona, está lejísimos, tan lejos que los únicos poblados que están ahí cerca están [más próximos] a Nicaragua (...). [San Andrés] es una comunidad que tiene una relación familiar: nuestro canciller Valdrack [Jaentschke] nació allá enfrente, en las tierras que han reclamado los colombianos", comentó Ortega.El copresidente de la nación centroamericana destacó que Nicaragua aún está al pendiente de la delimitación, aunque reconoció los desafíos que enfrenta Bogotá en la actualidad."Estamos esperando todavía. Claro, Colombia tiene muchos problemas [hoy en día]. Lo entendemos", manifestó Ortega durante el acto por el 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua.Ahí, el dirigente latinoamericano otorgó la medalla Honor al Mérito Naval al comandante general de la Armada Bolivariana de Venezuela, almirante Ashraf Suleimán Gutiérrez, y al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, el contralmirante Luis Reyes López, así como a los jefes de las Marinas de Honduras y El Salvador.

