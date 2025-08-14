https://noticiaslatam.lat/20250814/especialistas-urgen-a-crear-una-reforma-penitenciaria-en-guatemala-tras-motines-en-carceles-1165448647.html

Especialistas urgen a crear una reforma penitenciaria en Guatemala tras motines en cárceles

Especialistas urgen a crear una reforma penitenciaria en Guatemala tras motines en cárceles

14.08.2025

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto cuando reclusos de Fraijanes 2 y de la Zona 18 se amotinaron y retuvieron a 11 policías como protesta por el envío de dos líderes criminales a la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, a 56 kilómetros de la capital.Se trata del Lobo, líder de la pandilla Barrio 18 y del Diabólico, líder de la Mara Salvatrucha, a quienes se les acusa de mantener actividades criminales aun cuando se encontraban presos.Luego de varias horas de tensión, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, confirmó que todos los guardias habían sido liberados y ya se encontraban bajo atención médica para atender cualquier emergencia.El saldo fue de un agente de seguridad de la Zona 18, herido de bala en el hombro, y un reo con una herida por arma de fuego en la rodilla. También se mencionó que un policía resultó lesionado tras una caída accidental, que no pudo ser atendida por el motín de los presos.Jiménez confirmó que la causa del motín fue para exigir la reubicación de Lobo y Diabólico y acusó a los reclusos de querer "usar el terror" para presionar a las autoridades.Una necesaria modernizaciónTras los hechos, diversos especialistas coincidieron en la urgencia de modernizar y reestructurar el sistema penitenciario de Guatemala para evitar que estas situaciones se repitan o, incluso, se agraven.El exministro de Gobernación y experto en temas de seguridad, Francisco Rivas, consideró que este episodio puede ser la oportunidad para que el Gobierno apruebe cambios en coordinación con diferentes instancias gubernamentales y no solo se delegue la responsabilidad al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario.Por su parte, la analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), María del Carmen Aceña, consideró que el sistema penitenciario necesita una reestructuración enfocada en reforzar los controles de seguridad para evitar que los reclusos continúen cometiendo actividades delictivas, aun presos."Aquí se requiere una buena estrategia donde intervenga todo el Estado de Guatemala. Yo le diría toda la justicia criminal para lograr mantener a estos líderes criminales peligrosísimos privados de la libertad (…). Yo diría que todo el sistema criminal debe cerrar filas y deben hacerse estrategias para que esto realmente finalice, pero no va a ser fácil", opinó Aceña en ese mismo medio.Los especialistas consideran que el motín de esta semana era previsible, por lo que es necesario replantearse la gestión de las prisiones, ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos, luego de la reubicación de líderes criminales."El Ministerio de Gobernación no debe ceder ante diálogos con ellos. Debe tratar de buscar una salida para esta crisis que tienen ahora. Creo que tienen que ser muy firmes. Entiendo que no puede sentarse a hacer un diálogo porque a dónde vamos a parar con un diálogo entre los reos y las autoridades de Gobernación", comentó el analista de seguridad Óscar Morales para Prensa Libre.

