https://noticiaslatam.lat/20250814/creando-superhumanos-como-los-ricos-crean-una-supercasta-genetica-de-50000-por-bebe-1165477826.html
Creando superhumanos: cómo los ricos crean una supercasta genética de $50.000 por bebé
Creando superhumanos: cómo los ricos crean una supercasta genética de $50.000 por bebé
Sputnik Mundo
Los líderes tecnológicos de Silicon Valley pagan hasta $50.000 por los servicios de selección de niños inteligentes. No obstante, esta práctica genera temores... 14.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-14T17:42+0000
2025-08-14T17:42+0000
2025-08-14T17:42+0000
internacional
ingeniería genética
🌎 américa
eeuu
antropología
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165478044_290:0:3209:1642_1920x0_80_0_0_3feffc84fe816e4661bc4cd672b501f1.jpg
Las startups Nucleus Genomics y Herasight ofrecen pruebas genéticas de embriones que predicen el coeficiente intelectual (CI) de futuros hijos mediante métodos avanzados, revela The Wall Street Journal. Sus costos oscilan entre 6.000 y 50.000 dólares, pronosticando no solo riesgos de enfermedades, sino también el potencial intelectual.Una pareja de ingenieros de San Francisco diseñó un sistema de puntuación para seleccionar el embrión "óptimo", considerando riesgos de enfermedades y el CI pronosticado, escribe el periódico. Su hija fue concebida a partir de un embrión con el tercer CI más alto, pero con la puntuación total más elevada.Los expertos en bioética alertan sobre las implicaciones de estos servicios de selección genética, pero en un entorno donde los preescolares exigen pruebas de CI, estos dilemas morales suelen pasarse por alto.Mientras tanto, un grupo de científicos conocido como los racionalistas consideran que mejorar genéticamente la inteligencia es una defensa contra los riesgos de la inteligencia artificial."Las personas más inteligentes podrán diseñar una IA que respete los valores humanos o convencer al mundo de no desarrollarla", explica el cofundador del Proyecto de Genómica de Berkeley, Tsvi Benson-Tilsen.
https://noticiaslatam.lat/20241215/el-adn-revela-cuando-se-unieron-los-humanos-y-los-neandertales-1159739187.html
🌎 américa
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165478044_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_832edc375cb3543428e4f64ff04862e6.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ingeniería genética, 🌎 américa, eeuu, antropología
ingeniería genética, 🌎 américa, eeuu, antropología
Creando superhumanos: cómo los ricos crean una supercasta genética de $50.000 por bebé
Los líderes tecnológicos de Silicon Valley pagan hasta $50.000 por los servicios de selección de niños inteligentes. No obstante, esta práctica genera temores entre algunos científicos sobre que con el tiempo los ricos crean una supercasta genética.
Las startups Nucleus Genomics y Herasight ofrecen pruebas genéticas de embriones que predicen el coeficiente intelectual (CI) de futuros hijos mediante métodos avanzados, revela The Wall Street Journal. Sus costos oscilan entre 6.000 y 50.000 dólares, pronosticando no solo riesgos de enfermedades, sino también el potencial intelectual.
Una pareja de ingenieros de San Francisco diseñó un sistema de puntuación para seleccionar el embrión "óptimo", considerando riesgos de enfermedades y el CI pronosticado, escribe el periódico. Su hija fue concebida a partir de un embrión con el tercer CI más alto, pero con la puntuación total más elevada.
Los expertos en bioética alertan sobre las implicaciones de estos servicios de selección genética, pero en un entorno donde los preescolares exigen pruebas de CI, estos dilemas morales suelen pasarse por alto.
15 de diciembre 2024, 18:43 GMT
"Es como una trama de ciencia ficción: los ricos crean una supercasta genética que toma el poder", señala el director del Centro de Derecho y Biociencias de la Universidad de Stanford, Hank Greely.
Mientras tanto, un grupo de científicos conocido como los racionalistas consideran que mejorar genéticamente la inteligencia es una defensa contra los riesgos de la inteligencia artificial.
"Las personas más inteligentes podrán diseñar una IA que respete los valores humanos o convencer al mundo de no desarrollarla", explica el cofundador del Proyecto de Genómica de Berkeley, Tsvi Benson-Tilsen.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.