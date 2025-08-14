https://noticiaslatam.lat/20250814/creando-superhumanos-como-los-ricos-crean-una-supercasta-genetica-de-50000-por-bebe-1165477826.html

Creando superhumanos: cómo los ricos crean una supercasta genética de $50.000 por bebé

Creando superhumanos: cómo los ricos crean una supercasta genética de $50.000 por bebé

Los líderes tecnológicos de Silicon Valley pagan hasta $50.000 por los servicios de selección de niños inteligentes. No obstante, esta práctica genera temores...

Las startups Nucleus Genomics y Herasight ofrecen pruebas genéticas de embriones que predicen el coeficiente intelectual (CI) de futuros hijos mediante métodos avanzados, revela The Wall Street Journal. Sus costos oscilan entre 6.000 y 50.000 dólares, pronosticando no solo riesgos de enfermedades, sino también el potencial intelectual.Una pareja de ingenieros de San Francisco diseñó un sistema de puntuación para seleccionar el embrión "óptimo", considerando riesgos de enfermedades y el CI pronosticado, escribe el periódico. Su hija fue concebida a partir de un embrión con el tercer CI más alto, pero con la puntuación total más elevada.Los expertos en bioética alertan sobre las implicaciones de estos servicios de selección genética, pero en un entorno donde los preescolares exigen pruebas de CI, estos dilemas morales suelen pasarse por alto.Mientras tanto, un grupo de científicos conocido como los racionalistas consideran que mejorar genéticamente la inteligencia es una defensa contra los riesgos de la inteligencia artificial."Las personas más inteligentes podrán diseñar una IA que respete los valores humanos o convencer al mundo de no desarrollarla", explica el cofundador del Proyecto de Genómica de Berkeley, Tsvi Benson-Tilsen.

