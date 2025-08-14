https://noticiaslatam.lat/20250814/casi-100-muertes-en-argentina-por-fentanilo-contaminado-llevan-a-la-peor-crisis-sanitaria-de-su-1165453172.html

Casi 100 muertes en Argentina por fentanilo contaminado llevan a "la peor crisis sanitaria" de su historia

Renato tenía 18 años y murió tras recibir fentanilo contaminado en un hospital. Su caso es parte de una catástrofe inédita en Argentina, con una investigación...

Renato Nicolini acababa de terminar el secundario. Su vida giraba entre el negocio familiar, el kickboxing y su grupo de amigos de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de la capital argentina. El 25 de abril, un accidente en moto cambió todo: ingresó al Hospital Italiano de La Plata —capital bonaerense— con un traumatismo de cráneo, sedado con fentanilo para mantenerlo estable. Diez días después, falleció."A mi hijo le pasaron una medicación alterada, lo infectaron y eso lo mató", contó para Sputnik su madre, Sol Francese. "Yo lo llevé para que lo cuidaran, y terminó muriendo por algo que no estaba entre los riesgos antes de la internación", agregó con la voz quebrada.Los primeros días dejaron entrever alguna esperanza. Luego llegó el calvario. "El tercer día empieza con fiebre alta y, al cuarto, nos dicen que tiene neumonía, producto de una bacteria intrahospitalaria". En esa etapa, la explicación nunca pasó de allí. "Nunca llegamos a saber, mientras estuvo internado, qué bacteria había sido", recordó Sol. Una semana después de la muerte de su hijo aparecería la respuesta que cambiaría el sentido de todo lo vivido: "de casualidad me enteré de que había sido la bacteria [dentro] del fentanilo. Y ahí empezó otra historia".¿Qué fue lo que ocurrió?Renato es uno de los 96 fallecidos confirmados dentro de la peor crisis sanitaria por un medicamento en la historia argentina, de acuerdo con especialistas. El fentanilo contaminado con las bacterias Ralstonia y Klebsiella fue distribuido en hospitales y clínicas de todo el país, infectando a pacientes internados por causas diversas. Muchos, como Nicolini, no tenían patologías respiratorias previas.El relato de las familias se superpone con la cronología técnica. En abril, intensivistas de La Plata detectaron un patrón inusual de neumonías de rápida evolución en pacientes sedados. La pesquisa interna llevó a las ampollas: el fentanilo estaba contaminado. A los pocos días, la alerta sanitaria y los retiros se multiplicaron. Se estima que más de 100.000 ampollas afectadas circularon por la red. Cardini aportó el trazo fino: "El fentanilo está contaminado por dos bacterias. La primera es poco común, la Ralstonia, pero la otra es mucho más común y letal: la Klebsiella, que puede derivar en una neumonía y un desenlace letal".En paralelo, las cifras crecieron como una sombra. Lo que comenzó con unas pocas muertes fue aumentando en decenas, hasta las 96 registradas hasta el momento; la cifra no hace más que escalar. La secuencia se explica por la dinámica de las pericias, que van confirmando el vínculo en fallecimientos ocurridos semanas atrás. El juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, estima que los fallecidos podrían superar ampliamente el centenar.Las primeras pesquisasEl expediente judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución. Se investiga a empresarios y técnicos del laboratorio HLB Pharma que elaboró los lotes, así como a responsables de control de calidad y logística. Hubo allanamientos, secuestro de documentación, análisis de equipos y trazado societario para entender cómo funcionó el engranaje.Un capítulo separado indaga la actuación de las autoridades regulatorias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Es que, pese a antecedentes y observaciones, las ampollas continuaron en circulación hasta que la terapia intensiva de un hospital encendió la alarma.Para Cardini, el tiempo fue determinante. "Hubo una falta de reflejos importante para terminar de sacar de circulación las ampollas contaminadas. Además de todas las responsabilidades para la distribución, esta demora también explica parte de la tragedia", destacó. De acuerdo al especialista en toxicología, "la ineficiencia llevó a que esto se transformara en la crónica de una catástrofe anunciada".Sol enumeró la dificultad de transitar el dolor mientras empuja la causa. "Estamos haciendo también el trabajo de llegar a más familias, avisarles, ayudarlas a leer las historias clínicas". La mamá de Renato destaca una ausencia que se ha repetido en la mayoría de los testimonios: "Desde el Gobierno de la Nación y del Ministerio de Salud tampoco nadie se puso en contacto con nosotros".Para ella, el caso exhibe responsabilidades empresariales, técnicas y políticas. "Están los dueños del laboratorio, jefes, bioquímicos, pero también autoridades incompetentes. Es gravísimo lo que hizo ANMAT de no controlar: liberó una medicación supuestamente apta, cuando no era así".En la voz de Sol, el cierre es íntimo y común a la vez: persistir. Las palabras que eligió para empezar la causa ahora funcionan como brújula colectiva. "Recién ahora estamos tomando dimensión de algo que pasó entre abril y mayo. La sensación más horrible, que tenemos muchos familiares, es que mi hijo fue asesinado en el hospital que tenía que curarlo", consideró.

