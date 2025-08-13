https://noticiaslatam.lat/20250813/a-toda-velocidad-moscu-vibra-con-el-festival-grand-skate-tour-2025-1165437870.html

A toda velocidad: Moscú vibra con el festival Grand Skate Tour 2025

A toda velocidad: Moscú vibra con el festival Grand Skate Tour 2025

13.08.2025

moscú

Ya confirmaron su participación deportistas de renombre y figuras famosas de la industria, entre ellos los finalistas olímpicos el argentino Matías Dell Olio y el peruano Angelo Caro, así como el estadounidense Danny Way, el legendario skater y cinco veces campeón de los X Games.Grand Skate Tour es una serie de eventos que reúne a skaters profesionales y aficionados de todo el mundo, mostrando el talento y la diversidad del skateboarding y fomentando una comunidad global.Aparte de la competición, el evento ofrecerá talleres con reconocidos atletas y entrenadores. También habrá exposiciones sobre la cultura skate, charlas de invitados internacionales y una muestra del Museo del Skate Soviético con piezas únicas. El programa incluye un foro juvenil con debates y proyecciones para el intercambio cultural.

moscú

