A toda velocidad: Moscú vibra con el festival Grand Skate Tour 2025

El concurso internacional Grand Skate Tour 2025 se celebrará en la capital rusa, Moscú, del 14 al 24 de agosto de 2025 y contará con la participación de 5.000 personas de más de 60 países. El festival incluye competiciones de skateboarding, patinetes, roller sports y longboarding.
Ya confirmaron su participación deportistas de renombre y figuras famosas de la industria, entre ellos los finalistas olímpicos el argentino Matías Dell Olio y el peruano Angelo Caro, así como el estadounidense Danny Way, el legendario skater y cinco veces campeón de los X Games.
"Estoy muy contento de volver a Rusia (...) El skateboarding es realmente importante para la sociedad, da a las personas un sentido de comunidad y pertenencia. ¡Estoy seguro de que el Grand Skate Tour cambió la vida de muchas personas!", comentó Matías Del Olio.
Grand Skate Tour es una serie de eventos que reúne a skaters profesionales y aficionados de todo el mundo, mostrando el talento y la diversidad del skateboarding y fomentando una comunidad global.
"Este evento es una plataforma excelente para reunir a todos los líderes del skateboarding. No ha sido una competición cualquiera. Los rusos han creado algo único: han reunido a personas de todo el mundo que promueven el skateboarding y sienten pasión por este deporte", destacó Dallas Oberholzer, participante de los Juegos Olímpicos.
Aparte de la competición, el evento ofrecerá talleres con reconocidos atletas y entrenadores. También habrá exposiciones sobre la cultura skate, charlas de invitados internacionales y una muestra del Museo del Skate Soviético con piezas únicas. El programa incluye un foro juvenil con debates y proyecciones para el intercambio cultural.