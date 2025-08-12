https://noticiaslatam.lat/20250812/el-16-de-las-personas-de-origen-mexicano-en-eeuu-vive-en-situacion-de-pobreza-1165386527.html

El 16% de las personas de origen mexicano en EEUU vive en situación de pobreza

Según el informe, de los 40,6 millones de personas de origen mexicano –de primera, segunda y tercera generación– que vivían en Estados Unidos a finales de 2024, unos 6,6 millones no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Dicha cifra equivale a uno de cada seis aproximadamente. Sin embargo, señala que la condición de pobreza disminuyó significativamente para las mujeres de primera generación, con una tasa del 41,3% en 1991 que cayó al 19,9% en 2024. Asimismo, muestra que la condición de pobreza entre la población mexicana en EEUU ha disminuido independientemente de su generación. Así, la tercera generación presenta en 2024 el valor más bajo (mujeres y hombres), mientras que la segunda generación ha soportado históricamente la mayor carga económica debido a su elevado índice de dependencia. Adicionalmente, la investigación indica que, en Estados Unidos, una persona asalariada migrante con estudios de bachillerato gana cerca de 42.000 dólares anuales. Si cuenta con nivel profesional o posgrado, el monto se eleva a $71.000. Asimismo, da cuenta de que el salario promedio anual de los mexicanos en EEUU en términos reales ha crecido sin importar su generación. "En las mujeres ha sido superior, en 1995, las de primera generación ganaban 22.756 dólares y los hombres $32.223; en 2024, las mujeres percibieron $35.612 y los hombres 43.810 dólares, un incremento del 56,6% y 36%, respectivamente". Dentro del mercado laboral, el anuario revela que la población inmigrante procedente de México se desempeña en sectores clave para la economía estadounidense. Por ejemplo, en la construcción, rubro que emplea al 21% de la población inmigrante mexicana ocupada. Le siguen la hotelería y esparcimiento, con el 13%, y la manufactura, también con el 13%.

