Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

La lista es encabezada por Sinaloa (norte), con 152 instalaciones de este tipo. Le sigue Durango (norte), con 51; Aguascalientes (centro), con 16, así como Jalisco (oeste) y Michoacán, (occidente) con 14 cada uno, según reporta el diario. El medio precisa que, de acuerdo con fuentes de seguridad, tan solo de enero a junio de este año, se han incautado 96 narcolaboratorios. Dicha cifra supera a las de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El avance, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) es resultado del trabajo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tan solo el 10 de agosto, las autoridades federales aseguraron más de dos toneladas de metanfetamina y desmantelaron un laboratorio clandestino en Chiapas (sureste), según informó la SSPC. Además de la droga, se aseguraron cuatro camiones, un arma de fuego, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos. Mientras que, en julio de este año, la Marina Armada de México aseguró 4.800 kilos de metanfetamina, más de 47.500 litros de sustancias químicas y objetos de laboratorio en el estado de Sinaloa.
