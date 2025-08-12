Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250812/aumenta-el-desmantelamiento-de-narcolaboratorios-en-mexico--1165383090.html
Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México
Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México
Sputnik Mundo
De enero de 2019 a diciembre de 2024, las fuerzas federales del país latinoamericano han desmantelado 282 laboratorios clandestinos en total, la mayoría... 12.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-12T08:06+0000
2025-08-12T09:17+0000
américa latina
méxico
crimen organizado
lucha contra las drogas
sinaloa
el universal (diario)
durango
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160627483_0:8:650:374_1920x0_80_0_0_1224950122df28f099acc14bdef30d1a.jpg
La lista es encabezada por Sinaloa (norte), con 152 instalaciones de este tipo. Le sigue Durango (norte), con 51; Aguascalientes (centro), con 16, así como Jalisco (oeste) y Michoacán, (occidente) con 14 cada uno, según reporta el diario. El medio precisa que, de acuerdo con fuentes de seguridad, tan solo de enero a junio de este año, se han incautado 96 narcolaboratorios. Dicha cifra supera a las de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El avance, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) es resultado del trabajo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tan solo el 10 de agosto, las autoridades federales aseguraron más de dos toneladas de metanfetamina y desmantelaron un laboratorio clandestino en Chiapas (sureste), según informó la SSPC. Además de la droga, se aseguraron cuatro camiones, un arma de fuego, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos. Mientras que, en julio de este año, la Marina Armada de México aseguró 4.800 kilos de metanfetamina, más de 47.500 litros de sustancias químicas y objetos de laboratorio en el estado de Sinaloa.
https://noticiaslatam.lat/20250809/1165293396.html
méxico
sinaloa
durango
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160627483_0:0:508:380_1920x0_80_0_0_8567950a7f52130e9f38326f707b9f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, crimen organizado, lucha contra las drogas, sinaloa, el universal (diario), durango
méxico, crimen organizado, lucha contra las drogas, sinaloa, el universal (diario), durango

Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

08:06 GMT 12.08.2025 (actualizado: 09:17 GMT 12.08.2025)
© Foto : Portal web de la Marina de MéxicoElementos de la Secretaría de Marina (imagen de archivo)
Elementos de la Secretaría de Marina (imagen de archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2025
© Foto : Portal web de la Marina de México
Síguenos en
De enero de 2019 a diciembre de 2024, las fuerzas federales del país latinoamericano han desmantelado 282 laboratorios clandestinos en total, la mayoría durante la Administración actual, de acuerdo con un reportaje del medio mexicano 'El Universal' basado en solicitudes de transparencia.
La lista es encabezada por Sinaloa (norte), con 152 instalaciones de este tipo. Le sigue Durango (norte), con 51; Aguascalientes (centro), con 16, así como Jalisco (oeste) y Michoacán, (occidente) con 14 cada uno, según reporta el diario.
El medio precisa que, de acuerdo con fuentes de seguridad, tan solo de enero a junio de este año, se han incautado 96 narcolaboratorios. Dicha cifra supera a las de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
El avance, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) es resultado del trabajo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
🪖 ¿El Ejército de EEUU en América Latina?: significaría una reconfiguración histórica de Washington en su relación con la región (Parte 1) (Parte 2) (Parte 3) - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2025
Defensa
¿El Ejército de EEUU en América Latina?: significaría "una reconfiguración histórica de Washington" en su relación con la región
9 de agosto, 03:15 GMT
Tan solo el 10 de agosto, las autoridades federales aseguraron más de dos toneladas de metanfetamina y desmantelaron un laboratorio clandestino en Chiapas (sureste), según informó la SSPC.
Además de la droga, se aseguraron cuatro camiones, un arma de fuego, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos.
Mientras que, en julio de este año, la Marina Armada de México aseguró 4.800 kilos de metanfetamina, más de 47.500 litros de sustancias químicas y objetos de laboratorio en el estado de Sinaloa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала