Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

Aumenta el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

De enero de 2019 a diciembre de 2024, las fuerzas federales del país latinoamericano han desmantelado 282 laboratorios clandestinos en total, la mayoría... 12.08.2025

La lista es encabezada por Sinaloa (norte), con 152 instalaciones de este tipo. Le sigue Durango (norte), con 51; Aguascalientes (centro), con 16, así como Jalisco (oeste) y Michoacán, (occidente) con 14 cada uno, según reporta el diario. El medio precisa que, de acuerdo con fuentes de seguridad, tan solo de enero a junio de este año, se han incautado 96 narcolaboratorios. Dicha cifra supera a las de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El avance, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) es resultado del trabajo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tan solo el 10 de agosto, las autoridades federales aseguraron más de dos toneladas de metanfetamina y desmantelaron un laboratorio clandestino en Chiapas (sureste), según informó la SSPC. Además de la droga, se aseguraron cuatro camiones, un arma de fuego, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos. Mientras que, en julio de este año, la Marina Armada de México aseguró 4.800 kilos de metanfetamina, más de 47.500 litros de sustancias químicas y objetos de laboratorio en el estado de Sinaloa.

